《公司法》法人董事 經部傾向保留

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中國時報
／台北報導

《公司法》修正案刪除法人董事及過半股東可召開股東會等條款惹議，經濟部長沈榮津昨日表示，法人董事部分，經濟部傾向維持政院版，保留不刪；至於股東過半可召開股東會，確有聽到部分聲音認為有國安疑慮，將擬定配套，這部分會多聽各方意見謹慎處理。

《公司法》20年來首度大翻修，昨日立法院經委會連同行政院版在內、共有30個版本提案進行討論。對於工總理事長王文淵日前認為法人董事若刪除，政府應做好配套措施，沈榮津表示，企業主對這部分較擔心，認為若刪除，可能降低法人投資意願，經濟部角度傾向維持政院版，保留此條不刪除。

立委林岱樺表示，近年來持續傳出三陽、大同等公司派與市場派爭鬥事件，從三陽目前經營得有聲有色來看，市場派取得經營權不一定是壞事，為此，她支持草案173條之1持股過半股東可召開股東會，但建議建立一定程序，即先要求董事會召集，若15日內不召集時，才能自行召集較為嚴謹。經濟部商業司長李鎂表示，目前考慮配套如就股東持股期限設門檻，或是須先向董事會請求，若董事不同意再召開等都可納入評估。

立委高志鵬強調，政府很努力在拚經濟，但一般民眾卻覺得無感，主因是經濟犯罪高，掏空人民財富，依統計經濟犯罪不法金額已高達1148億元，《公司法》修正就是為了補破網，提高公司治理，事實上，台灣《公司法》遠遠落後中國大陸。

他拿出比較表強調，不論在股東權益保障、召開股東會門檻、公司治理人員等規範，中國大陸都優於台灣，政府應積極修法，亡羊補牢。

(中國時報)

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