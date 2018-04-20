亞太電信雙飽 非公教也能辦

亞太電信推出雙飽限時方案，不限軍公教等特定身分，都能以499元享受原資費999雙飽方案的「打電話+上網吃到飽」優惠。（亞太電信提供）

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中國時報
／台北報導

電信三雄瞄準公教族群，競推499元的低價雙飽資費，最早推出「雙飽」的亞太電信今日加入戰局，相較同業只能「網內吃飽」，亞太提供網內、網外都吃飽，不只性價比更高，還特別放寬限制，不限公教特定族群，任何人想辦都能辦，顯得大器許多。

4G吃到飽資費向下廝殺，標榜「雙飽」的資費大行其道，不過這類隱藏版資費，大多有嚴格的身分限制，以電信三雄為例，僅開放公教族群，非公教族群「看得到吃不到」，更有用戶在網路發牢騷，直呼根本偏心。

亞太電在2016年率先丟出「雙飽」構想，月租999元就可享網路及通話吃到飽，大受好評，今年春節期間更推出限時促銷，499元就享有雙飽福利，因為回響太踴躍，到3月底才喊卡，成為這波「雙飽」大戰的導火線。

眼見亞太剛結束促案，同業就打著「雙飽」招牌趁虛而入，這讓亞太電決定復出，今日起至5月1日止，凡新申辦或攜碼雙飽單門號方案，只需簽約12期，即可享月租費對折，實體及網路門市均可申辦此次優惠。

比較特別的是，相較電信三雄只讓公教辦這類特定資費，亞太強調不限軍公教等特定身分，想辦都能辦，可說是最親民又划算。只要符合1證1號，合約內不可過戶，就可以月租費499元享受原資費999元的雙飽方案。

比較資費內容，電信三雄提供的「語音吃到飽」僅限網內，亞太大方提供網內、網外及市話統統免費，堪稱貨真價實的「真雙飽」，打電話時也不用再想誰是網內、誰是網外，是掌握社群、連絡情誼的最佳利器。

亞太電強調，這波方案持續到五一勞動節，主要是回饋長期以來廣大勞動朋友的支持，如果目前使用資費還不是4G上網吃到飽，雙飽限時快閃是給自己勞動一年的最佳好禮，不管有沒有公教身分，都歡迎加入亞太電信。

(中國時報)

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