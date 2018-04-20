少子化 雙北明星學區宅照漲

2018年04月20日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

無畏人口數即將呈現死亡交叉，少子化時代來臨，雙北市明星國小學區房價多呈逆勢上揚！據實價登錄資料顯示，雙北市明星國小近2年房價走勢以文山區景美國小學區房價漲幅最大，達11.3％；令人意外的是，桃子腳國小雖然屬於新北市樹林區門牌，但因新設特色小學，加上北大特區生活機能到位下，學區房價漲幅躋身第2高，達8.7％。

雙語公立國小搶破頭

內政部統計，全台人口數繼2016年3月出現首度死亡交叉，2018年2月死亡人數再度比出生人數多逾千人，首當其衝的便是學校面臨招生不足的窘境，但大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，少子化衝擊整個台灣教育體系，從國小到大學都有招生不足的情況，但從部分國小年年滿額情況可觀察到，明星學區有集中的趨勢，窺究其原因，主要在於就目前的社會狀態，肯生小孩的很少，願意生孩子的大多非常注重孩子教育環境，尤其能提供雙語教學的公立國小更能獲得父母青睞，明星小學依然搶破頭。

不過，明星國小學區房價各別表現仍有差異，觀察雙北房價上揚的幾區價格，唯一平均單價逾60萬的北市中正區國語實小，年增幅僅1.4％，郎美囡指出，這2年市場上主要買方大多為自住、自用，且以追求低單、低總的物件為主，這些學區除了國小知名外，房價在大台北地區屬於中價位，以北市漲幅最多的文山景美國小及北投文化國小等學區，即屬外圍區域。

北大特區漲幅排第二

台灣房屋智庫發言人張旭嵐也說，蛋黃區的明星學區，因房價高．近年交易趨緩，房價普遍面臨修正，反而是蛋白區北投文山，甚至新北蛋殼區樹林、林口等區域，房價親民，周邊機能完整，對於這兩年主力買盤自住族群而言，是最務實的選擇，加上優質學區需求有撐，價格反而不受大環境影響。

住商機構新北市區協理趙中康表示，新北市房價畢竟比台北市低，但許多區域的教育水平並不輸台北市，但房價相對具有優勢，許多買方被台北市的高房價擠壓到新北市，因此學區房價可獲得支撐，例如樹林桃子腳國小，雖然屬於樹林區門牌，學區一半屬於三峽，且鄰近三峽北大特區，北大特區近年因生活機能逐步到位，房價近2年漲幅排名雙北國小第2名、達8.7％。

(中國時報)