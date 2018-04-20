中價位豪宅 鎖定北市換屋族

2018年04月20日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台北市精華地段吹起中價位精品豪宅風，包括大陸建設、富享建設，以及長虹攜手宏盛等紛紛搶推，潛銷成績即高達3至4成，甚至突破5成。創意家行銷發言人柯仲武表示，近期換屋族比例攀升，尤其以台北市為主要需求，在買盤支撐下，總價低於億元的中價位豪宅，頗受北市客青睞。

柯仲武進一步指出，這類產品坪數多從60坪至80坪不等，單價低於200萬元，，換算總價未超過億元即可買進，因而買氣不弱，也吸引建商競推這類建案，從去年北市大安「清歡」、北市中正「四方荷韻」等建案開始，一直到今年的「帝璽」、「京王」等，都可見此端倪。

富享建設董事長邱榮雄，搶搭台北雙子星題材，日前攜手代銷傳真機構董事長王明成，共同宣布推出總銷40億的「京王」。王明城不諱言，現在台北市中心確實有不少這類親民豪宅產品問世，訴諸好地段、好入手，也為此該案公開當天就吸引貴婦團一波波參觀買進。

「帝璽」為長虹、宏盛兩大建商強強聯手，合作推出的北市指標豪宅案，總銷60億，每坪開價130萬元，潛銷期即銷售達5成。長虹建設董事長李文造指出，該案位在精華區，且附近沒什麼新案，加上不像重劃區案子多，競爭激烈，在主打綠建築、品牌建商等利基下，吸引附近居民買進。

至於大陸建設百億大案「琢豐」之所以能在景氣盤整的市場異軍突起，甲桂林副董事長曹瑞濱看法與李文造相同，他分析，「琢豐」位在松江南京，為北市成熟的市中心，當地久未推案，蓄積不少高端購買力強客層，「琢豐」的出現正迎合這市場缺口；其次為高端商品低總價訴求奏功；另外，該案不只是純粹住宅概念，大陸建設還與寒舍餐旅集團合作，擬打造為頂級「飯店寓邸」，為客戶創造更多想像空間。

(中國時報)