中價位豪宅 鎖定北市換屋族

台北市掀換屋需求，宏盛、長虹攜手出中價位豪宅「帝璽」搶市。左起宏盛董事長林新欽、長虹董事長李文造、創意家董事長王明正。（王莫昀攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市精華地段吹起中價位精品豪宅風，包括大陸建設、富享建設，以及長虹攜手宏盛等紛紛搶推，潛銷成績即高達3至4成，甚至突破5成。創意家行銷發言人柯仲武表示，近期換屋族比例攀升，尤其以台北市為主要需求，在買盤支撐下，總價低於億元的中價位豪宅，頗受北市客青睞。

柯仲武進一步指出，這類產品坪數多從60坪至80坪不等，單價低於200萬元，，換算總價未超過億元即可買進，因而買氣不弱，也吸引建商競推這類建案，從去年北市大安「清歡」、北市中正「四方荷韻」等建案開始，一直到今年的「帝璽」、「京王」等，都可見此端倪。

富享建設董事長邱榮雄，搶搭台北雙子星題材，日前攜手代銷傳真機構董事長王明成，共同宣布推出總銷40億的「京王」。王明城不諱言，現在台北市中心確實有不少這類親民豪宅產品問世，訴諸好地段、好入手，也為此該案公開當天就吸引貴婦團一波波參觀買進。

「帝璽」為長虹、宏盛兩大建商強強聯手，合作推出的北市指標豪宅案，總銷60億，每坪開價130萬元，潛銷期即銷售達5成。長虹建設董事長李文造指出，該案位在精華區，且附近沒什麼新案，加上不像重劃區案子多，競爭激烈，在主打綠建築、品牌建商等利基下，吸引附近居民買進。

至於大陸建設百億大案「琢豐」之所以能在景氣盤整的市場異軍突起，甲桂林副董事長曹瑞濱看法與李文造相同，他分析，「琢豐」位在松江南京，為北市成熟的市中心，當地久未推案，蓄積不少高端購買力強客層，「琢豐」的出現正迎合這市場缺口；其次為高端商品低總價訴求奏功；另外，該案不只是純粹住宅概念，大陸建設還與寒舍餐旅集團合作，擬打造為頂級「飯店寓邸」，為客戶創造更多想像空間。

(中國時報)

少子化 雙北明星學區宅照漲 家長拚教育 建商搶推案

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。