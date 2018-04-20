家長拚教育 建商搶推案

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中國時報
／台北報導

明星國小學區房市看俏，吸引建商鎖定推案。興富發集團旗下「靜心文匯」、「竹科悦揚」、「博識」等在明星國小加持下，買氣較市場上其他個案高出1至3成，據了解，看準客戶這項需求，興富發打算乘勝追擊，近期將在台中明星國中—大墩國中旁，推出總銷逾40億、規畫為中小坪數的惠禮段案。

明星學區加持，令在地建案相對有支撐，甚至後市看俏，位在台中七期總銷37億的「博識」案場主管劉東嶽即指出，由於該案位於七期，對面正是知名明星國小—大墩國小，加上採小坪數設計，總價988萬元起即可入手，需求度較一般非明星學區案高出2至3成。

許多家長為讓子女就讀大墩國小，早早租屋在當地設籍，劉東嶽說，學區內的租屋族須設籍5年才能就讀，但購屋置產者則沒有設籍時間門檻，才會吸引許多望子成龍、望女成鳳的家長前來購買。看好市場需求，他透露，興富發擬再接再厲，計畫未來1、2個月內，推出隔一條馬路即是大墩國中的惠禮段案。

另海悅代銷主管也透露，日前地方政府公布備受新竹家長關心、採生態工法規畫設計的關埔小學學區範圍，讓面該校第一排的「竹科悦揚」買氣直線升溫，購屋人考慮時間明顯縮短，現在不少購屋人評估1周左右就下手。

不只明星國小學區宅買氣佳，不少緊鄰明星私校的建案因家長為子女上下學方便，就近置產而受惠。「靜心文匯」專案秦宏斌即指出，前總統馬英九母校靜心小學，為強調五育並重的明星小學，從幼稚園、小學、中學都因教學品質佳，讓許多家長慕名而至，安排子女就讀，砸重金購買「靜心文匯」等個案就近入住。

(中國時報)

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