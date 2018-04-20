誠懇 半個月成交4戶

2018年04月20日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

信義房屋內湖麗湖店專員林哲丞，不多話，但他敏銳地觀察周遭與客戶需求，讓服務更到位，促成他的好人緣，竟締造半個月成交4戶驚人紀錄！委託買屋、賣屋的電子、餐飲等客戶，看重他誠懇、細心，甚至還動心起念要挖角，不過，林哲丞對房仲工作情有獨鍾，堅定留在原崗位努力打拚。

2010年初進入信義房屋，見證房市一片榮景，林哲丞透露，當時市況相當好，許多好物件，常常早上才在手機簡訊上看到，晚上就簽斡旋，當時他深受長官與客戶器重，工作3年半後在朋友邀約下到海外闖天下，與好友到對岸創業，直至去年，打算成家讓他決定回台工作，而重回信義房屋成為其不二選擇。

學行銷，學生時代即在餐飲、百貨業打工，累積許多面對消費者經驗，但有了創業白手起家的經歷，讓林哲丞更懂得設身處地的為他人著想、更體貼客戶。有之前的工作經歷，重回崗位，林哲丞依然受到許多老客戶青睞，委託其買賣房屋。回到工作未久，即締造半個月成交4戶的驚人成績。

設身處地為他人著想，也讓他在短短回到房仲工作1年許的時間，不時出現連自己也感到意外的成交案例。由於帶客看屋都需租客同意，1位租用電梯大樓套房的租客，不喜歡有外人進出，決定委託信義房屋找適合租用標的，林哲丞了解對方原本月付房租金額後，認為以其銀行員工收入及工作穩定性，有能力購屋，經溝通後，獲得這名租客認同，看屋3、4個月就買到理想的兩房產品，孰料，房子剛過戶，這名客戶因工作調動，剛入手的房子立即要出脫，林哲丞再獲委託銷售，由於物件條件佳，不到1周就有買家看上並加價買進，讓這名客戶相當開心。

信義房屋重視社區營造，在企業文化潛移默化下，員工們也紛紛深入社區，協助社區辦活動等大小事，甚至還充當國小導護志工，回到信義，輪值當志工一年多的林哲丞說，在企業文化的影響下，信義人總予人一種特殊的氣質！這也是信義房屋最吸引人的地方。

(中國時報)