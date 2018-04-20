誠懇 半個月成交4戶

信義房屋內湖麗湖店專員林哲丞售屋法則受青睞！（信義房屋提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

信義房屋內湖麗湖店專員林哲丞，不多話，但他敏銳地觀察周遭與客戶需求，讓服務更到位，促成他的好人緣，竟締造半個月成交4戶驚人紀錄！委託買屋、賣屋的電子、餐飲等客戶，看重他誠懇、細心，甚至還動心起念要挖角，不過，林哲丞對房仲工作情有獨鍾，堅定留在原崗位努力打拚。

2010年初進入信義房屋，見證房市一片榮景，林哲丞透露，當時市況相當好，許多好物件，常常早上才在手機簡訊上看到，晚上就簽斡旋，當時他深受長官與客戶器重，工作3年半後在朋友邀約下到海外闖天下，與好友到對岸創業，直至去年，打算成家讓他決定回台工作，而重回信義房屋成為其不二選擇。

學行銷，學生時代即在餐飲、百貨業打工，累積許多面對消費者經驗，但有了創業白手起家的經歷，讓林哲丞更懂得設身處地的為他人著想、更體貼客戶。有之前的工作經歷，重回崗位，林哲丞依然受到許多老客戶青睞，委託其買賣房屋。回到工作未久，即締造半個月成交4戶的驚人成績。

設身處地為他人著想，也讓他在短短回到房仲工作1年許的時間，不時出現連自己也感到意外的成交案例。由於帶客看屋都需租客同意，1位租用電梯大樓套房的租客，不喜歡有外人進出，決定委託信義房屋找適合租用標的，林哲丞了解對方原本月付房租金額後，認為以其銀行員工收入及工作穩定性，有能力購屋，經溝通後，獲得這名租客認同，看屋3、4個月就買到理想的兩房產品，孰料，房子剛過戶，這名客戶因工作調動，剛入手的房子立即要出脫，林哲丞再獲委託銷售，由於物件條件佳，不到1周就有買家看上並加價買進，讓這名客戶相當開心。

信義房屋重視社區營造，在企業文化潛移默化下，員工們也紛紛深入社區，協助社區辦活動等大小事，甚至還充當國小導護志工，回到信義，輪值當志工一年多的林哲丞說，在企業文化的影響下，信義人總予人一種特殊的氣質！這也是信義房屋最吸引人的地方。

(中國時報)

家長拚教育 建商搶推案 房市順銷 待售建案少了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。