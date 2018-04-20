房市順銷 待售建案少了

2018年04月20日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

北台灣今年首季銷售中建案數達1323個，季減約1.5％，這是房市反轉以來，單季建案數量首度出現二位數減少，但與去同期相比，則年增幅約1.3％；住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年首季北台灣銷售中建案數量已經減少，代表建案完銷或撤場的速度比增加供給速度還快，線上累積的建案才出現減少，不過，建案銷售的競爭程度依然激烈。

「3、4月天氣回暖，建案買氣確實有提升！」宏盛建設林新欽說，但整體市場囿於區段、產品、品牌表現會有不同。以前景氣好時，怎麼推怎麼賣，如今房市雖買氣由谷底回升，建商推案仍謹慎，像宏盛推案現在都會先深入市場調查，了解市場客源、偏好等，再就實際需求設計產品。

2014年是房市反轉的關鍵年，當年第1季銷售中建案數僅887個，隔年首季推案暴增至1106個、淨增219個建案，年增幅逼近25％，2016年又攀升至1206個，年增幅縮小至約9％。2017年首季建案數再度走高至1306個，惟年增幅縮至約8.3％，今年建案數年增幅度收斂至約1.3％。

2015年、2016年北台灣推案量銳減，但銷售中建案頻頻走高，主要是建案降價幅度不足，買氣疲弱，以致建案滯銷。但2017年買氣明顯好轉，建案平均銷售率也止跌回升，但銷售中建案數量卻再創高的關鍵，是因建商放手推案、推案量擴增所致。

何世昌指出，2015年至2016年房市買氣差時，待售建案數量快速堆疊，但2017年買氣回神時，建案數量卻未見減少，「減量經營、穩健推案」仍有其必要。

(中國時報)