美限2020年 北韓全面無核化！文在寅稱平壤展現完全棄核意志

2018年04月20日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

中美朝韓2018年互動大事記

編按：牽動中美韓朝關係的朝韓峰會即將在本月27日舉行。圍繞著朝鮮半島局勢的新聞可謂高潮迭起，其中又以金正恩戲劇性訪問北京和習近平會面，以及中情局長蓬佩奧赴平壤祕密會見金正恩為代表，將中美韓朝之間的縱橫捭闔表現得一覽無遺。南北韓首腦熱線今天將開通，朝鮮半島局勢蘊藏著重大突破和戲劇性轉變。本報將從今天起重點為讀者介紹影響整個東亞局勢包括兩岸關係的朝鮮半島最新情勢發展。

南韓總統文在寅19日表示，北韓正在向國際社會展現完全放棄核武的意志，還釋出積極對話訊號。朝鮮半島應結束65年之久的停戰狀態，宣布戰爭結束，簽訂和平協定。日媒則指，美日韓擬對北韓設定約2年的時間，以2020年為全面無核化期限，避免平壤又使出拖字訣，並且也有助美國總統川普競選連任。

北韓要求確保自身安全

文在寅邀請南韓媒體領袖在青瓦台舉行午餐會時表示，朝美都有意積極開展對話並表現出誠意，致力為「川金會」營造良好環境。下周的「文金會」一定要在實現朝鮮半島無核化、構建永久和平機制、開啟可持續發展韓朝關係方面樹立里程碑，為「川金會」取得成功打好基礎。

他指出，很多人原先預測，北韓會繼續要求國際社會承認其擁核國地位，而以核不擴散、凍結核設施為籌碼對美討價還價，但目前北韓表明完全棄核意志，並未提出美方無法接受的條件，例如撤走駐南韓美軍，北韓只要求停止對朝敵對政策、確保自身安全。文在寅認為，文金會及川金會從大框架上達成「無核化換和平機制」、「棄核換（美朝）建交經援」等原則性協議，並不是非常困難。

美方盼一對一朝核談判

南韓《朝鮮日報》則援引韓方外交人士稱，美國國務卿提名人、中情局（CIA）局長蓬佩奧日前訪朝，與北韓領導人金正恩會談時，除「確認無核化意志」，還轉達了川普希望進行「一對一朝核談判」的提議。川普認為，唯有盡量減少出席人數，首腦談判才能取得突破性成果。《中央日報》社論指出，美朝此對話動作顯示，朝鮮半島和平進程有望加速。

川普18日在佛州與日本首相安倍晉三舉行的聯合記者上表示，他會竭盡所能使川金會取得全球性成功，但也警告，若會談過程未取得成果，他就會離席。川普還透露，有關釋放平壤扣押的三名美國公民的談判亦在進行中。他並向安倍保證，也會盡全力協助救出遭北韓綁架的日本公民。川普並強調，兩韓的會談得到他的祝福。

南韓提三階段和平構想

《東亞日報》另報導，青瓦台官員透露，韓方正在力爭於文金會上宣布結束戰爭狀態。根據青瓦台的「三階段韓半島和平機制構想」，文金會可先宣布結束韓戰至今65年來的停戰機制，繼而由川金會就「無核化路線圖」達成協議，最後再舉行美韓朝三方首腦會談，締結和平協定。

有關無核化時程，據日經中文網報導，美方希望明訂約2年的時間，以2020年為北韓無核化期限。2020年底美國將改選總統，屆時川普應會尋求連任，有看法認為他不會同意北韓分階段推進無核化，以免平壤故技重施拖延時間，川普並希望盡快拿朝鮮半島無核化做為外交政績，才有助於競選連任。

外交政績有助川普連任

日經引述日本政府人士消息稱，美日韓計畫用約半年時間與北韓談判無核化的方法，剩下約1年半透過監控或拆毀核設施等舉措，實現北韓「全面、可查證和不可逆」的棄核。

為防止平壤違背無核化承諾，除非其採取摧毀相關核設施和撤走核物質等具體行動，否則美國不會放鬆對北韓的經濟制裁。

(中國時報)