文金熱線今開通 峰會前先通話

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中國時報
／綜合報導

為了即將來臨的兩韓峰會，南韓總統文在寅與北韓領袖金正恩均投注大量心力準備。南韓統一部指出，金正恩今年公開露面次數比去年同期銳減4成，可能是在積極預備即將來臨的歷史性朝韓峰會和美朝峰會；文在寅則在19日和南韓48名主要媒體高層午餐會，聽取他們對會談的建議。聯繫兩韓領袖的熱線電話，將於今日正式開通，預料兩人在27日峰會之前將先行舉行熱線電話會議。

青瓦台發言人金宜謙在19日兩韓領袖會談籌委會第6次全體會議後宣布，兩韓領袖熱線將於今日開通。金宜謙表示，雙方工作人員準備測試通話。文在寅和金正恩可能在峰會前先通電話。

文在寅19日邀請48名新聞媒體領袖在青瓦台召開午餐會，詳細聽取他們對27日會談的建議。這是他就任總統以來首次邀請媒體領袖。文在寅表示，北韓正在向國際社會展現完全放棄核武的意志，還釋放出積極對話信號。朝鮮半島應結束65年的停戰狀態，宣布戰爭結束，簽署和平協定。

另一方面，南韓統一部19日指出，今年以來金正恩的公開活動次數銳減，北韓媒體報導他出席公開活動的次數僅有19次，比去年同期的33次減少42％。在兩韓、美朝領袖會談即將舉行之際，金正恩可能正集中時間和精力籌備會談。

值得注意的是，以前金正恩公開活動主要集中於官方內部活動以及視察活動等，但今年以19次公開活動中有9次涉及外交與兩韓關係，例如接見南韓高官團、訪問大陸與接見國際奧會主席。

(中國時報)

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