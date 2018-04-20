川金會地點…要金可搭列車去

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中國時報
／綜合報導

被視為美國總統川普「心腹」的美國國務卿提名人蓬佩奧密訪平壤，與北韓領導人金正恩會面，這意味著「川金會」準備工作獲得巨大進展。南韓《中央日報》報導，蓬佩奧訪問北韓，或已商定美朝峰會舉行的地點。

川普透露，峰會有5個候選地點，確定不在美國。據美國有線電視新聞網（CNN）、彭博社引述消息人士的話，川普已經排除了北京、平壤、首爾和板門店。不過，大陸媒體環球時報昨日有評論指出，應該由平壤來決定與美國會談地點。

媒體猜測的地點有歐洲和亞洲，如：中立國瑞典或瑞士；還有東南亞的新加坡和泰國曼谷。新加坡與美國和北韓有外交關係，首度被新聞媒體提及是可能舉行川金會的地點。

彭博社報導，白宮正在考慮瑞典和瑞士，但《紐約時報》則點出金正恩的飛機老舊可能飛不遠。據悉自金正恩2011年掌權以來，他沒有搭機出過國，選擇在歐洲開川金會，一定要搭機，他不可能搭民航機或借飛機。

日本的《週刊現代》則引述北韓勞動黨幹部的話說，金正恩希望去『可以搭列車移動的地方』」。

《紐約時報》則認為蒙古的首都烏蘭巴托，可能符合各方利益，蒙古國已表態願意作東。蒙古與中、俄接壤，且與美國和北韓有外交關係。

《環球時報》18日的社評指出，烏蘭巴托有中、俄影響的隱喻，而且對金正恩的安全有保障，另外，臨近俄、中、朝三國交界的海參崴也是北韓的選項。該社評指出，北韓肯定不會同意首爾作為峰會地點。其他西方國家的城市，北韓大概也都不會同意，那些地方保障不了金正恩絕對安全。

(中國時報)

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