棍子變蘿蔔 川普想賭把大的

2018年04月20日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國《大西洋》月刊18日指出，川普政府在不到一年間將對北韓「最大施壓」政策改為「最大接觸」。從川普派心腹閣員蓬佩奧訪北韓可看出，他決定在川金會之前「賭一把大的」。川普可能捨棄循序漸進的方式，直接拋出外交正常化等提議，換取北韓棄核。

對於南北韓商議在領袖峰會簽署《和平協定》，川普日前表示「祝福」。他並透露美朝「已進行極高層級談話」。後來他親口證實，候任國務卿、CIA局長蓬佩奧本月初密訪北韓。

去年夏季川普曾揚言用「烈焰與怒火」對付北韓，亦曾用推特發文勸前國務卿提勒森「跟小火箭人（金正恩）談判是浪費時間」。現在無論是美朝情勢以及川普對北韓的態度，都發生180度轉變。如此演變凸顯川普政府不到一年間，從當初對北韓「最大施壓」（maximum pressure），硬生生改成尋求「最大接觸」（maximum engagement）。

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）韓國問題專家車維德預測，川金會可能有2個走向，一個中規中矩，另一個比較大膽。前者為逐漸解除制裁北韓，提供能源和經援。北韓則須停止發展核武飛彈，最終廢除。

車維德說，後者則是「拿出更大的紅蘿蔔，例如兩國外交正常化，甚至達成象徵韓戰結束的和平協定」，北韓則全面放棄核武。車維德猜測，後面選項較可能打動川普。

蓬佩奧在上周參院聽證會上表示，兩個選項他都能接受，川普則早就表現對小家子氣的做事方式不感興趣。在美國與北韓關係好轉前，他對北韓言語威脅和制裁力道均大於前任。柯林頓也曾派內閣官員會晤北韓領袖金正日，提議舉行領袖峰會與簽署和平協定。川普獨特處為在談判初階段，北韓未展開去核措施之前，就拋出終極目標。

(中國時報)