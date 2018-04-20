國安誤判 陸順勢施壓台獨！新聞透視－兩岸軍演過招 我步步落後手

2018年04月20日 04:11 中國時報 呂昭隆

大陸軍械員在為新型武裝直升機裝彈。（新華社）

在蔡英文總統出訪期間，大陸軍機接連兩天繞台，大陸空軍昨天還首度主動證實「繞島巡航」，針對性相當明確；這波兩岸軍演過招，其實是我國安單位決策錯誤所致，大陸打蛇隨棍上，順勢對台獨施加壓力。

首先，大陸在南海軍演，大陸領導人習近平海上校閱，只是展現大陸海軍建軍成果，根本與台灣無關，結果，我也安排蔡英文總統登艦視導海軍測考，而且還特別排在習近平校閱的第二天，擺明互別苗頭。

於是大陸在蔡英文登艦前夕，宣布了418軍演，並發動輿論強調這次軍演的針對性，我方卻又宣稱只不過是一場小小的火炮射擊，結果，418軍演不只是我方宣稱的火炮射擊，還有大陸陸軍航空兵部隊的「跨晝夜海上實彈射擊演練」，外加增演連續兩天的大陸軍機繞台。

我方叫陣 陸方加碼

就軍事操演言，習近平的海上校閱，是要規畫排練多時的操演，絕非臨時興起，而我方所謂的海軍測考，明顯是倉促時間下做的安排。我方既然叫陣，大陸於是回應418軍演。

軍機繞台 隨傳隨到

在大陸軍演之前，我國安局與國防部在立法院公開說，情報都有掌握，大陸軍演只是火炮射擊，規模非常小，府院於是跟進，還有不具名的黨政人士故意以「三小」，近乎取笑方式，形容大陸的418軍演。

當時就有軍方官員私下預判，大陸軍演還沒做，我政府官員就先把話說滿，萬一大陸臨時調整科目，我方豈不自打嘴巴。果然，大陸把航空兵力加入演訓科目，增大了操演的力道。

火炮射擊需要事先規畫，但出動直升機或戰機參演，就不需要準備時間。大陸在這兩天的軍機繞台操練上，所要傳達的就是軍機可隨時繞台操演，只是要不要做而已。

再就政治意義言，選在蔡英文出訪這個敏感時機軍演並加碼軍機繞台，一是順勢打台獨，再者也是與美國隔空過招。賴揆的「務實台獨工作者」言論，美國至今未表態說話，大陸擔心台美唱雙簧，於是用軍事操演的手段，加大打台獨的力道，逼美國做出反應。

隔空過招 逼美反應

蔡英文說台灣也可以是棋手，而非別人的棋子。但檢驗這波兩岸軍演過招，國安單位的落子，步步都是後手，並沒有高明之處。

(中國時報)