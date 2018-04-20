宣傳片烙台語 刻意提1996

2018年04月20日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸解放軍在台海實彈軍演後，多架軍機又連續繞台，大陸空軍昨繼3月底推出以轟6K為主題的「戰神展翅」宣傳片後，再改編推出閩南語及英語版、主題相同的《神威與戰神相約》宣傳片，劍指台獨意味濃厚。

「神」片台語版昨首先由大陸空軍在其新浪微博的「空軍發布」帳號公布後，大陸官媒及共青團紛紛在微博或官網轉發，台語版以女聲配音，首先提到「強軍是強國的標配」，將片中的主題轟6K轟炸機標榜為「戰神」。

大陸空軍表示，「神」片生動展現「國之重器」轟6K戰機展翅遠海遠洋和「繞島巡航」的戰鬥航跡，還提到轟6K所屬的「神威大隊」，在「1996年3月東南沿海方向一次重大軍事演習」中，因戰鬥作風過硬，獲得嘉獎及授予榮譽稱號。

大陸環球網昨發表社評表示，解放軍高調軍演，釋放三點重磅訊號。首先是向台獨傳遞嚴厲訊號；台海軍演毫無疑問警告的對象，就是日益猖獗的「台獨」傾向。這次演習首要打擊目標，就是賴清德「台獨工作者」說法。

第二，是彰顯大陸強大軍事實力。這場軍演是向台方乃至世界展示，大陸擁有打擊「台獨」的足夠軍事實力。第三，則是向美國發送警告，「台獨」猖獗與美國撐腰有莫大關係，美國總統川普把台灣當牌打，也給「台獨」蠢動機會。軍演就是一個警告，因為「美台關係走向愈來愈逼近中方的紅線」。

多維新聞指出，大陸解放軍18日輪番上演的4場演習，無疑是瞄準台軍要害。利用陸航部隊的武裝直升機及空地導彈，打擊台灣軍方宣稱「航母殺手」的導彈艇和反艦導彈組合。

環球網昨指出，這是大陸迄今最高調的軍演，幾乎「現場直播」；演習開始，央視播放不少實彈攻擊畫面，非常罕見。「特殊的演習，在特殊的時間，自然要傳遞特殊的信號。」

(中國時報)