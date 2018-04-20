中國之聲揭牌 習家軍慎海雄掌舵

2018年04月20日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

大陸兩會後推動黨和國家機構改革陸續到位，昨早新組建的中央廣播電視總台正式揭牌亮相；其中整併了原中央電視台（中國國際電視台）、中央人民廣播電台及中國國際廣播電台。中央廣播電視總台作為國務院直屬事業單位，歸中宣部統一領導，並由中宣部副部長慎海雄出任總台台長、黨組書記。

據中共中央上月21日所公布的《深化黨和國家機構改革方案》，原中央電視台（中國國際電視台）、中央人民廣播電台及中國國際廣播電台撤銷建制。昨上午9點30分，原三台所在地辦公大樓同步舉行揭牌儀式，而後對內仍保留原呼號，對外則統一呼號為「中國之聲」。

據中共中央，總台的職責包括宣傳黨的理論和路線方針政策、統籌組織宣傳報導、組織廣播電視創作生產及製作，引導社會輿論、加強輿論監督、推動多媒體融合發展、加強國際傳播及講好「中國故事」等。

去年2月間，大陸尚未進行機構改革，時任廣東省委常委、宣傳部長慎海雄就先接掌大陸央視台長。

慎海雄記者出身，被認為是大陸國家主席習近平的意識形態大將；習主政浙江、上海期間，慎就任職於新華社浙江、上海分社記者，被外界視為習家軍成員。當時外界就盛傳他上任央視台長後將主導三台合一改革。

中新網報導，中央廣播電視總台組建後，文藝節目將在「五一」特別節目中首次全新亮相。這項正在長春錄製的節目，主題為「中國夢．勞動美 2018年慶祝五一國際勞動節」特別節目。

(中國時報)