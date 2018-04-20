美封殺中興 陸連出３拳回擊

2018年04月20日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

反擊美國封殺中興通訊，大陸商務部三連擊！繼對自美進口高粱實施臨時反傾銷措施後，昨再宣布美國銷往大陸的鹵化丁基橡膠涉反傾銷案初裁成立，同時也延後審查高通和恩智浦併購案，大陸商務部更強調捍衛利益的決心絲毫不會動搖，若企圖遏制大陸發展、迫使讓步，「我們會進行堅決鬥爭！」

4月16日，美國商務部宣布，未來7年將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟體和技術，這對沒有掌握核心晶片技術的中興以及大陸而言，無疑是一招封喉的嚴重打擊。

中興是大陸第二、全球第四大電信設備供應商，但基地台的晶片、射頻、光通信的高速晶片以及手機上的高端晶片及儲存基本上都是進口。美國《富比士》評論就直言，因關鍵零組件全掐在美商手中，中興通訊這下「死定了」，預計未來幾周將聲請破產。

美國此舉，不僅嚴重打擊大陸正在5G關鍵技術取得的領導地位，也重擊「中國製造2025」，大陸希望在2025年從製造大國變成製造強國時程，勢必受到影響。

大陸商務部發言人高峰在例行記者會上放話，希望美方不要低估陸方決心。如果想用單邊主義、貿易保護主義的貿易政策，不惜傷害陸美兩國企業的利益，企圖遏制大陸發展，迫使大陸做出讓步，那是打錯算盤。陸方堅決捍衛國家和人民利益的決心和信心不會絲毫動搖，「我們會進行堅決的鬥爭！」

大陸商務部同時公告，初步裁定原產於美國、歐盟和新加坡的進口鹵化丁基橡膠存在傾銷，導致大陸鹵化丁基橡膠產業受到實質損害。決定自20日起，實施臨時反傾銷措施。進口商應依裁定確定的各公司傾銷幅度（26.0％至66.5％），向大陸海關提供相對保證金。

另外，大陸昨天也未通過美國高通和恩智浦併購案，商務部表示兩者合併可能對市場產生負面影響。據了解，目前包括美國、歐盟、俄羅斯、韓國等8個主要地區國家都批准了這項併購案，僅剩大陸未做出決定，此也讓高通股價昨開盤大跌4%。

(中國時報)