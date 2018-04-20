向詐團索賄 招牌警成豬油仔

糗了！新北市瑞芳分局偵查佐賴柏瑞協助警政署拍攝今年警專招生廣告，成為焦點，卻因涉嫌向詐騙集團收賄遭逮捕，警政署19日緊急將海報下架，但已造成負面形象，為時已晚。（取自NPA署長室臉書）

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中國時報
╱新北報導

警界再爆涉賄醜聞！警政署臉書「NPA署長室」上月貼出數張警專招生海報，被讚許相當有創意，其中1張男主角是新北市瑞芳分局偵查佐賴柏瑞拿著刀子殺豬，角色扮演豬肉販辦案，沒想到，他竟涉嫌向詐騙集團索賄35萬元，昨被20萬元交保，讓他在現實社會成為非法勾當收取保護費的「豬油仔」！

美事變糗事 緊急下架

面對美事變糗事，警政署緊急拿下海報，強調今年警專招生海報，因構思需要傳統市場的場景，先選定較偏鄉傳統市場攤商場景後，再由所在地分局派員協助拍攝，對賴員因案交保，已請新北市警局秉持勿枉勿縱原則，全力配合檢方調查。

「NPA署長室」今年3月PO出一篇警專招生的廣告，照片上賴柏瑞手持殺豬刀宰豬，還附上一段文字「為了緝捕嫌犯，我的Cosplay，沒有極限」，表達出他為了逮捕嫌犯，Cosplay成豬肉販，隱身在市場中，此文一出，也讓他瞬間爆紅，網友紛紛嚷嚷說「真的要去領表了」、「殺豬男孩要出道了！」

豈料，才短短1個月，賴卻因去年涉嫌向詐騙集團林姓成員收賄35萬元，18日被依貪汙罪傳喚說明，經基隆地檢署複訊後，以20萬元交保。

收賄35萬元 20萬交保

「難以置信！」賴員的同僚得知後，感到相當訝異，表示賴員平時和同仁相處融洽，還有個小兒子。賴員臉書上也張貼著和妻兒的溫馨照片，3年前生日時，還與同仁一起砸蛋糕慶生，怎知發生這樣的事，令人遺憾，賴昨午也把臉書關閉。

此外，瑞芳警分局前偵查隊長林國雄遭人檢舉，涉嫌利用職務之便，挪用義刑顧問團的破案獎金，支應前分局長林泰裕在聯誼宴席上所需。檢調前天約談林國雄、林泰裕等11人到案，其中8人以證人身分被請回，林泰裕原列證人，當庭轉為被告。

瑞芳警分局 弊案連爆

基檢指出，林泰裕、林國雄涉嫌藉由擔任分局長及偵查隊長職務上的機會，向義勇刑警中隊詐取4萬餘元，昨凌晨諭令林泰裕8萬元交保，林國雄10萬元交保。

新北市警察局表示，會秉持「不庇縱、不護短」的態度，全力配合檢察官來釐清案情，並對相關人作出行政懲處。

(中國時報)

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