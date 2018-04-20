掃蕩7電信蟑螂 重判車手頭

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中國時報
／台北報導

政府嚴打詐欺犯罪，為斬斷歹徒電信機房供應鏈，刑事局發動全國掃蕩不法通訊行的「斷源專案」，查獲7家通訊行涉嫌以辦門號換現金的方式，申辦3000多組人頭門號，甚至勾結旅行社找大陸遊客當人頭。

最高法院昨天則將擔任詐騙集團車手頭的廖俊傑，依170個加重詐欺罪，重判應執行10年徒刑定讞。

判決指出，匿稱「泛舟哥」的廖俊傑，明知郭凱鎰為首，與任培榕、莊煥達、黃政文、楊嘉仁、王聖傑、方羿蓁及綽號「西哥」的男子等不詳成員共組詐欺集團，並在「微信」通訊軟體設立名為「十香軟精散」及「老爺辦公室」的群組進行詐欺分工，短短兩個多月詐得1879萬多元。

在執行斷源行動部分，警方共在新北查獲1500多筆、台中300筆、高雄1800多筆人頭門號，發現大部分都已賣給詐騙集團。其中，在新北市經營通訊行的33歲黃姓男子，夥同弟弟、堂兄妹一起犯案，除吸引缺錢民眾提供證件辦理人頭門號，還透過修圖軟體偽造高資費帳單，申辦高檔手機變賣，造成電信業者數千萬元重大損失。

警方發現，該通訊行經營6年，帳戶現金流超過4000萬元，兄弟檔嫌犯出入都以進口轎車代步，檢方緊急扣押其帳戶內1800萬餘元及2輛高檔轎車。

另孫姓、蔡姓2名男子，被指勾結旅行社業者，以陸客的入台資料向高雄市5間通訊行辦理1800多筆易付卡門號，事後再以3000不等價格賣給詐團或黑道使用，警方查出這些人頭早已返回大陸。

(中國時報)

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