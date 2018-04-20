勾勾纏可判刑 老蕭免驚煲湯女

2018年04月20日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

恐怖情人追求不成，或是藝人蕭敬騰遭瘋狂粉絲騷擾等行為，在《糾纏行為防制法》通過後，警方可依法警告制止，經勸阻不聽還可開罰，違反防制令甚至會判刑。但對於記者跟追、討債、機關偵查等行為不在限制範圍內，跟拍周杰倫等明星的狗仔隊可鬆口氣。

最有名的是藝人老蕭遭日裔歌迷長期騷擾，曾發生「深夜煲湯」事件，蕭敬騰不理她，後來還遭人潑糞及收到蟲蟲恐嚇信，該歌迷除了觸犯刑法外，未來蕭敬騰等藝人可先報警，由警方依《糾纏行為防制法》處理，防止後續再發生脫序行為。

2015年北市一名黃姓男子，因向在按摩店上班的陳女告白10次遭拒，竟持刀邊喊：「我那麼愛妳，為何不接受我」，邊砍殺陳女20多刀，導致陳女傷重不治。引起各界對婦幼安全的關注，立委也針對類似跟蹤、騷擾行為提案，希望建立法強化安全網。

去年世新大學石姓女學生不滿遭陳姓學長跟蹤多年，向警方備案，警方也告誡陳男恐涉妨害自由，不料，陳男事後又到學校堵人，持預藏水果刀砍傷石女3刀。因近年已傳出多起恐怖情人追求不成，憤而痛下殺手的案件，所以此案發生後，加速了立法程序。

還有一名林姓男子，不斷寄情書、包裹到心儀女子的公司，並到住家外站崗，三不五時打上百通匿名電話騷擾，甚至假冒女子名義設立多個假帳號，散播不實謠言簡訊，連女子長官也收到，讓女子不堪其擾。但檢方認為打電話非屬強暴、脅迫手段，不構成強制罪。

基層員警認為，受到通保法規範，無法調閱騷擾電話的通聯紀錄等，憂心此法上路後，有很多作為會窒礙難行或難以認定，包括糾纏行為的態樣，以1年數千件來看，一旦發生問題，責任又落在員警身上。

婦團也認為未來立法最好不要有對特定人的愛戀喜好或怨恨等限制，因為這非常主觀，會讓員警難判斷，並盡速通過立法，給予保障。

(中國時報)