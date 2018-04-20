虐死5歲紙片童 狠爸媽被起訴

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中國時報
／桃園報導

黃姓男子不滿5歲女兒尿失禁「教不聽」，去年11月多次拿衣架、抓癢棒教訓，甚至出腳狠踹，廖姓妻子有時也「加入戰局」，導致女童休克死亡。由於女童死亡時體重僅9公斤、約同齡者1/2，法醫直指營養不良加重死因，父母雖辯稱「沒打很用力」，桃園地檢署昨仍依傷害致死等罪嫌將他們起訴。

37歲黃父是貨運司機、34歲廖姓母親從事網拍，育有15歲和6歲兒子、以及5歲么女，平時由廖女在家照顧么女。

去年12月17日下午1點多，黃男和妻子搭計程車抱著癱軟的女兒衝進醫院急診室，女童急救仍告不治，院方發現女童身體都是新舊傷，且身高82公分、體重僅9公斤，約是同齡的一半重。

檢警會同法醫解剖，發現女童無任何先天性疾病，但因頭部及全身多處外傷，導致低血容性休克及中樞神經性休克死亡，且身材瘦小、營養不良加重死因。

黃男坦承從案發1個月前，女兒隨地大小便，就會拿衣架、不求人的抓癢棒，打她手心、小腿、腳底板和背部，甚至出腳狠踹女兒肚子，辯稱「沒打很大力」，但檢警發現衣架都被打彎，哥哥也證稱爸爸對妹妹「管教很嚴厲」，廖女則坦承女兒去世前3天也一起動手，淚崩喊「後悔」，2人被依殺人罪嫌移送，黃父遭收押迄今。

桃檢指出，夫妻以衣架「教訓」，且在女童還有生命跡象時即停手，不具殺人意圖，依對未成年傷害致死罪嫌起訴黃男、對未成年傷害罪嫌起訴廖女。

(中國時報)

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