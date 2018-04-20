電動機車5月1日起 2年免停車費

2018年04月20日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

為鼓勵民眾騎乘電動機車，北市府除推出購車優惠，再祭新招，交通局宣布，5月1日起將提供電動機車免費停車優惠，不論停放在路邊收費機車格或路外停車場，一律免收費，預估有1.4萬輛機車受惠，將推動2年後檢討成效。

民眾不必事先登記

為響應低碳救空汙，選擇電動機車成為交通工具的民眾愈來愈多，北市停管處統計至今年2月底，北市電動機車已達1萬4304輛，為吸引更多民眾使用，只要是經公路監理機關登記在案的電動機車，5月1日起在路邊停車格、路外停車場均不收費，民眾不必事先登記，會由收費單位直接判別。

目前北市機車收費停車格共有9處，包括信義商圈、南陽特區、內湖科技於圈、台北車站、士林夜市、西門商圈、光華商圈、木柵動物園和公館地區，共計1萬255格；路外停車場則有47處，目前計次收費10到20元不等，未來停放電動機車，享有全市加總2萬個收費格位均免費。

為方便統計停車數據，避免造成開單人員作業困擾，交通局提醒民眾將電動機車停放在路邊停車格時，仍會收到「0元繳費單」。至於停放在路外停車場，進場時仍需抽取票卡，離場前可持電動機車行照到管理室辦理免費優惠，若民眾被誤收取停車費用，可與停管處聯絡辦理銷單。

會收到0元繳費單

不過，外界質疑免費優惠不限時間，恐發生電動機車占用停車格問題。停管處營運科長鄭麗淑對此強調，全市電動機車僅1.4萬輛占比不大，路邊有20多萬格停車格，只有約1萬格有收費，應不會有嚴重占用問題；至於路外停車場，每天都會有人巡場，一旦發生類似爭議，2年實施屆滿後會納入檢討。

(中國時報)