電動機車5月1日起 2年免停車費

台北市5月1日起祭出電動機車免費停車優惠，不論路邊機車格或路外停車場一律免收費。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

為鼓勵民眾騎乘電動機車，北市府除推出購車優惠，再祭新招，交通局宣布，5月1日起將提供電動機車免費停車優惠，不論停放在路邊收費機車格或路外停車場，一律免收費，預估有1.4萬輛機車受惠，將推動2年後檢討成效。

民眾不必事先登記

為響應低碳救空汙，選擇電動機車成為交通工具的民眾愈來愈多，北市停管處統計至今年2月底，北市電動機車已達1萬4304輛，為吸引更多民眾使用，只要是經公路監理機關登記在案的電動機車，5月1日起在路邊停車格、路外停車場均不收費，民眾不必事先登記，會由收費單位直接判別。

目前北市機車收費停車格共有9處，包括信義商圈、南陽特區、內湖科技於圈、台北車站、士林夜市、西門商圈、光華商圈、木柵動物園和公館地區，共計1萬255格；路外停車場則有47處，目前計次收費10到20元不等，未來停放電動機車，享有全市加總2萬個收費格位均免費。

為方便統計停車數據，避免造成開單人員作業困擾，交通局提醒民眾將電動機車停放在路邊停車格時，仍會收到「0元繳費單」。至於停放在路外停車場，進場時仍需抽取票卡，離場前可持電動機車行照到管理室辦理免費優惠，若民眾被誤收取停車費用，可與停管處聯絡辦理銷單。

會收到0元繳費單

不過，外界質疑免費優惠不限時間，恐發生電動機車占用停車格問題。停管處營運科長鄭麗淑對此強調，全市電動機車僅1.4萬輛占比不大，路邊有20多萬格停車格，只有約1萬格有收費，應不會有嚴重占用問題；至於路外停車場，每天都會有人巡場，一旦發生類似爭議，2年實施屆滿後會納入檢討。

(中國時報)

樂在閱讀 中壯年女性愛借書

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。