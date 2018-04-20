樂在閱讀 中壯年女性愛借書

2018年04月20日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市立圖書館公布閱讀年齡人口調查，2017年以中年（35至54歲）人口為閱讀主力，約占年度總借閱量5成，其中女性尤較男性喜歡閱讀，借閱率占6成以上，而大學生（18至24歲）疑因數位化及大學圖書館具重複功能，借閱率僅高於學齡前幼童及老人，排名倒數第3。

繪本受歡迎 親子共讀

新北市圖統計，去年總借閱量約1052萬冊，借閱量前3名年齡層分別為35至44歲（30.41％）、45至54歲（15.74％）、6至11歲（14.85％），倒數3名則為65歲以上（3.98％）、0至5歲（4.48％）、18至24歲（4.53％），中壯年人口與青年大學生借閱量出現顯著差距。

新北市圖指出，近年少子化、單子化趨勢，家長重視親子教育，童書繪本與親子教養類的圖書深受喜愛，而家庭親子圖書大多數是媽媽來挑選、借閱，帶動中壯年女性的借閱量。

大學生借閱率僅勝老幼

女性也確實較男性喜歡閱讀，去年全市女性借閱率為63.5％，借閱冊數最高的前10名民眾中，女性也占了6名，每人借書冊數均超過1000冊以上，最受女性喜愛的書籍包括知名日本作家宮部美幸的《相思成災》與東川篤哉的《推理要在晚餐後》等。

借書類型部分，語言文學類最受各年齡層讀者喜歡，占總借閱冊數的48％，其次是繪畫與露營的藝術休閒類占13％，包括烹飪、手作等主題的應用科學類同樣占13％，顯見現代人重視生活質感的趨勢，營造生活美感，提升生活品味，反應在借閱現象中。

至於18至24歲年齡層借閱量偏低，新北市圖館長王錦華分析，該年齡層主要為大學生，電子化閱讀習慣普遍，加上大學校園圖書館與市立圖書館功能重複，才會導致該年齡層借閱量偏低。

(中國時報)