大甲媽回鑾 參訪行程滿檔

2018年04月20日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

大甲媽祖9天8夜遶境進香回程一刻不得閒！鑾駕19日凌晨跨過濁水溪進入彰化縣，首站拜訪溪州鄉的「鍾馗」，接著埤頭鄉明道大學、還有合興宮等宮廟，晚間駐駕北斗奠安宮；途中還有佛教慈濟志工設醫療站，所到之處信徒夾道設香案，相當熱鬧。

明道大學 規畫水族朝聖

2018大甲媽祖遶境進香活動，17日在嘉義奉天宮完成祝壽祭典後起駕回鑾，18日晚上駐駕西螺福興宮，隨即19日凌晨1點多繼續北返；鑾駕凌晨3點由鎮瀾宮董事長顏清標護駕跨過濁水溪，第1站就到彰化縣最南端的溪州鄉水尾村震威宮拜訪「鍾馗」。

震威宮管委會表示，大甲鎮瀾宮早在西螺大橋尚末興建前就有進香活動，媽祖鑾駕要度過濁水溪南下時，震威宮信徒都會鼎力幫忙護駕，雙方建立深刻友誼；每次大甲媽祖進香回鑾都一定會專程到震威宮駐駕與鍾馗「敘舊」，並由鍾馗陪同遶境祈福。

鑾駕接著轉往埤頭鄉，9點30分進到明道大學，師生熱情迎接並體驗「躦轎腳」；副校長張冀青說，明道是大甲媽唯一駐駕的大學，去年還成立媽祖文化學院，這次迎接媽祖師生特規畫「水族朝聖」祭典。

駐駕北斗 小鎮變不夜城

媽祖鑾駕經過的村落或道路信徒都香案迎接，佛教慈濟志工的攤位顯得格外特別。志工說，慈濟北斗人醫會響應「世界地球日」，在北斗鎮斗苑路設有醫護服務站，並宣導環保與蔬食，愛地球沒有宗教之分。馬不停蹄的大甲媽祖鑾駕，直到晚上才進到北斗奠安宮駐駕休息，數萬名香客跟著湧入，讓北斗小鎮變成不夜城。

(中國時報)