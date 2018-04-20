大甲媽回鑾 參訪行程滿檔

大甲媽祖進香回鑾19日凌晨3點北返進到彰化縣，首站拜訪溪州鄉水尾村震威宮的「鍾馗」。上午到明道大學，師生體驗扛神轎與躦轎底。（鐘武達攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

大甲媽祖9天8夜遶境進香回程一刻不得閒！鑾駕19日凌晨跨過濁水溪進入彰化縣，首站拜訪溪州鄉的「鍾馗」，接著埤頭鄉明道大學、還有合興宮等宮廟，晚間駐駕北斗奠安宮；途中還有佛教慈濟志工設醫療站，所到之處信徒夾道設香案，相當熱鬧。

明道大學 規畫水族朝聖

2018大甲媽祖遶境進香活動，17日在嘉義奉天宮完成祝壽祭典後起駕回鑾，18日晚上駐駕西螺福興宮，隨即19日凌晨1點多繼續北返；鑾駕凌晨3點由鎮瀾宮董事長顏清標護駕跨過濁水溪，第1站就到彰化縣最南端的溪州鄉水尾村震威宮拜訪「鍾馗」。

震威宮管委會表示，大甲鎮瀾宮早在西螺大橋尚末興建前就有進香活動，媽祖鑾駕要度過濁水溪南下時，震威宮信徒都會鼎力幫忙護駕，雙方建立深刻友誼；每次大甲媽祖進香回鑾都一定會專程到震威宮駐駕與鍾馗「敘舊」，並由鍾馗陪同遶境祈福。

鑾駕接著轉往埤頭鄉，9點30分進到明道大學，師生熱情迎接並體驗「躦轎腳」；副校長張冀青說，明道是大甲媽唯一駐駕的大學，去年還成立媽祖文化學院，這次迎接媽祖師生特規畫「水族朝聖」祭典。

駐駕北斗 小鎮變不夜城

媽祖鑾駕經過的村落或道路信徒都香案迎接，佛教慈濟志工的攤位顯得格外特別。志工說，慈濟北斗人醫會響應「世界地球日」，在北斗鎮斗苑路設有醫護服務站，並宣導環保與蔬食，愛地球沒有宗教之分。馬不停蹄的大甲媽祖鑾駕，直到晚上才進到北斗奠安宮駐駕休息，數萬名香客跟著湧入，讓北斗小鎮變成不夜城。

(中國時報)

不滿被桃園汙染 關西人抗議 供過於求 毛巾業憂削價競爭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。