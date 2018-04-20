供過於求 毛巾業憂削價競爭

毛巾業者更新設備，產量增加，衍生供過於求的問題。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

台灣毛巾面對大陸低價傾銷，業者接納政府建言更新設備、提升品質，發展文創，產量隨之增加，然而國際市場卻未大幅開發，內銷還有越南及大陸的競爭，導致供過於求，業者憂心若未大舉進攻國際市場，未來很有可能導致自家人削價惡性競爭。

庫存過多 恐自相殘殺

主打文創的台灣蛋糕毛巾創始店iicake3月間開始無限期歇業，為毛巾業界投入震撼彈，然而，不只毛巾文創方向的長遠性出現危機，實際的生產線也遭受考驗。

iicake負責人林穎穗指出，台灣毛巾因受大陸低價傾銷衝擊，差點難以為繼，雖然經由課徵反傾銷稅保住產業，業者紛紛更新設備提升品質，生產速度也變快，但，增產結果就是庫存過多，初步估計，目前虎尾毛巾窩的總庫存量約比市場需求多出2至3成，未來，可能發生自己人打自己人的困局。

公會主張共同品牌搶市

興隆毛巾觀光工廠總經理林國隆表示，該工廠購置新紡織機後，每小時的產量比舊機器多出3倍，不過，也因新設備生產效率更高，所以，接獲訂單後再生產就可以，不必像過去那樣，為應付突然間的大單，而提高庫存量。

林國隆強調，其實2成多的庫存是安全存量，不算太多，畢竟毛巾是高消耗的日常用品，只要消費市場沒有太大的產地及品牌風向波動，生產端靈活調節不會太困難。

全國毛巾工業產業公會理事長張旭初坦言，國內毛巾庫存量確實約比內需市場多約2、3成，而且還有大陸、越南等進口毛巾的競爭，自家人相互削價競爭的情況也可能產生，所以，公會極力主張以共同品牌進軍國際市場，才不會一直坐困愁城。

(中國時報)

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