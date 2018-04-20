輕軌將在美術館施工引反彈

高雄2階段輕軌經過美術館豪宅區，周邊住戶抗議軌道規畫將路剖成兩半，對交通、救護造成嚴重衝擊，強烈要求立即停工、變更設計。 （劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄2階段輕軌經過美術館豪宅區，周邊住戶抗議軌道規畫將路剖成兩半，導致17米的美術館路寬縮減成單向3.3米，對交通、救護造成嚴重衝擊，強烈要求立即停工、變更設計，但高市捷運局表示，此設計路寬不受影響，未來還可享有更大道路使用空間，用路人權益不變。

捷運局指設計無不當

數十名高雄美術館附近大樓住戶19日中午集結抗議，「人文臻藏」大樓管委會監委兼發言人蔡昌學指出，輕軌2階段3度變更路線，最後決定走美術館路後，周邊住戶沒人知道；直到3月初家門前開挖輕軌箱涵工程，才知道輕軌要建在家門前的道路中間。

蔡昌學批評捷運局不曾邀請周邊住戶召開說明會協調民意，緊急向捷運局抗議後，3月26日才開說明會，但仍採原方案，輕軌走道路中間；蔡說，一旦軌道在道路中央，17米路寬瞬間成單向只剩3.3米且無法跨越鐵道，屆時混和車道遇到復康巴士或救護臨停，不僅交通大亂還險象環生。

立委促市府還路於民

市議員蔡金晏、黃香菽、李喬如、陳玫娟、陳美雅介入協調反映，要求捷運局重新檢討輕軌路權設計，以免縮減路寬；立委黃昭順甚至偕同交通部次長祁文中到場聆聽民眾的陳情，黃昭順強調，既然都在鐵路地下化，怎會搞個輕軌上路，促市府改捷運地下化行駛，還路於民。

捷運局指出，推動輕軌工程，已辦理91場協調、公聽及說明會，允諾會持續溝通；另為使美術館路保有與現況相同的單向6米路寬，將削減人行道及取消周邊停車位彌補路寬，削減後的人行道改到兩側的都市計畫退縮地。

捷運局說，美術館路路型規畫以不改變行車斷面寬度為原則，未來通車後單向行車斷面寬度會有6.3米；取消汽車停車席位110席，透過週邊路外停車場替代尚有餘343席。

(中國時報)

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