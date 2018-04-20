保生文化祭 掌聲代替鞭炮聲

2018年04月20日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

北市三大廟會之一的「保生文化祭」將在4月20日至6月30日登場，台北保安宮睽違3年的遶境踩街，於4月29日重新舉辦，今年突破傳統，與市府民政局合作響應遶境不放鞭炮，還邀請國內外民俗藝陣團體表演鬥熱鬧，要讓保生大帝環保藝術出巡。

大龍峒保安宮保生大帝聖誕是農曆3月15日，保安宮董事長廖武治說，今年保生文化祭4月20日由「家姓戲」率先開跑，展開1個月演出歌仔戲、北管戲和布袋戲，接著21日「開鑼式」揭開文化祭序幕，還有寫生比賽、保生大帝聖誕宴王祭等精采活動。

由於3年前神轎在倉庫起火燒燬，經過師傅重新打造，睽違3年的遶境踩街4月29日再度舉辦，廖武治說，除了台灣各地民俗藝陣團體、學子加入，展現不同以往的官將舞蹈，還有施放火獅儀式，他透露，表演藝陣特別邀請日本陶笛隊伍及日本黑住教表演，保安宮志工媽媽則將戴著威尼斯面具踩街。

民政局長藍世聰指出，過去廟會活動為展現對神明的熱情與虔誠，習慣燃放鞭炮，市府自前年起與各廟宇合作，推廣「以掌聲代替鞭炮聲」的新文化，保安宮首度決定遶境時不放鞭炮，讓市民欣賞清新又環保的藝術饗宴。

另外，為發揚醫神保生大帝懸壺濟世的精神，保安宮開辦第一屆醫療奉獻獎，公開表揚獲獎醫師或機構，設有醫療奉獻個人獎與團體獎，獎金最高100萬元，即日起至5月30日受理報名，詳情可電洽（02）25951676。

(中國時報)