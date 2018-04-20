保生文化祭 掌聲代替鞭炮聲

保生文化祭今日開跑，睽違3年的遶境踩街不但首度全程不放鞭炮，還融入國內外民俗藝陣，讓保生大帝環保藝術出巡。 　　　 （張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市三大廟會之一的「保生文化祭」將在4月20日至6月30日登場，台北保安宮睽違3年的遶境踩街，於4月29日重新舉辦，今年突破傳統，與市府民政局合作響應遶境不放鞭炮，還邀請國內外民俗藝陣團體表演鬥熱鬧，要讓保生大帝環保藝術出巡。

大龍峒保安宮保生大帝聖誕是農曆3月15日，保安宮董事長廖武治說，今年保生文化祭4月20日由「家姓戲」率先開跑，展開1個月演出歌仔戲、北管戲和布袋戲，接著21日「開鑼式」揭開文化祭序幕，還有寫生比賽、保生大帝聖誕宴王祭等精采活動。

由於3年前神轎在倉庫起火燒燬，經過師傅重新打造，睽違3年的遶境踩街4月29日再度舉辦，廖武治說，除了台灣各地民俗藝陣團體、學子加入，展現不同以往的官將舞蹈，還有施放火獅儀式，他透露，表演藝陣特別邀請日本陶笛隊伍及日本黑住教表演，保安宮志工媽媽則將戴著威尼斯面具踩街。

民政局長藍世聰指出，過去廟會活動為展現對神明的熱情與虔誠，習慣燃放鞭炮，市府自前年起與各廟宇合作，推廣「以掌聲代替鞭炮聲」的新文化，保安宮首度決定遶境時不放鞭炮，讓市民欣賞清新又環保的藝術饗宴。

另外，為發揚醫神保生大帝懸壺濟世的精神，保安宮開辦第一屆醫療奉獻獎，公開表揚獲獎醫師或機構，設有醫療奉獻個人獎與團體獎，獎金最高100萬元，即日起至5月30日受理報名，詳情可電洽（02）25951676。

(中國時報)

輕軌將在美術館施工引反彈 全自助預約取書 24小時不打烊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。