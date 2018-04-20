全自助預約取書 24小時不打烊

2018年04月20日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市立圖書館過去推出多項便民服務，包括24小時不打烊、智慧型全自助預約取書機、手機借閱證等，還可在全台4000多個超商門市還書，去年借閱冊數成長12％，一舉突破千萬冊，新北市圖表示，今年初北北基跨市借閱服務已上路，民眾借閱冊數可望進一步創下高峰。

新北市圖表示，近年不斷創新推出閱讀服務，讓圖書館更人性化，更多元，以全亞洲最大的智慧型全自助預約取書機為例，提供24小時全年無休的借閱服務，除了預約借書不用等，還書時書籍也會自動分類，加快上架速度，供下一位讀者借閱，創新便利的全套數位化設備，正是用「科技」引領閱讀生活的示範。

此外，新北市去年與今年先後與基隆市、台北市圖書館合作，民眾只要持有一張新北市的借書證，便可在北北基176處圖書館借閱近1500萬冊的圖書，每人借閱書籍量也將從20冊增為45冊，想還書還不一定要上圖書館，利用全台4000多個超商門市還書據點，在家附近就可輕鬆還書。

新北市圖表示，因應數位時代，2015年起推出台灣雲端書庫電子書平台，至去年底提供超過3萬冊電子書籍，電子資源的藏書量成長幅度約達3倍，其中以語言學習類的電子書最受讀者喜歡，不同年齡層讀者皆可隨時隨地借閱。

(中國時報)