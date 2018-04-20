柯要中央拿數據 別講幹話

2018年04月20日 04:11 中國時報 張潼 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

雙北市長柯文哲、朱立倫19日共同主持「雙北合作交流平台」市長層級會議。朱在開場致詞時即拋出深澳電廠議題，指空汙不分新北、台北，深澳電廠不是新北的立場，是大台北市民的立場，頗有拉攏柯文哲合作反燃煤電廠的意味；但柯會後僅表示，先研究資料再說，下午出席其他活動時更直接表態，中央應拿出數據討論，否則毫無根據、各自表述，淪為「講幹話」。

朱立倫在深澳電廠議題上，數度表達反對興建具汙染性質的燃煤電廠，柯文哲則一直沒有正面回應，僅說要看專業資料再討論。

昨天上午兩人一起出席會議，雖是要檢視過去市政合作的成果，並確認今年新的合作項目，但朱立倫一開始就拋出深澳電廠議題，指雙北在教育、文化、體育、治安上的合作一向通暢，交通與環保方面則可以有更多討論，尤其空汙、水汙、垃圾減量與深澳電廠。

這一番發言，外界解讀頗有希望拉柯一起合作、反對燃煤電廠意味，不過，會後柯文哲仍未正面回應，僅重申自己持開放立場，政府要先把專業資料拿出來，讓大家讀一讀再說。

外界質疑是否因議題牽涉政治、太過敏感，所以不敢回答？柯表示，這樣講太泛政治化了，他的意思是要講清楚北部用電量的計畫，台電應該出來說明，但他們常常講不清楚。

不過，柯文哲昨天下午出席另一場公開活動時，卻又自己談到深澳電廠議題。他直言，以前當醫生很少聽到謊話，當了市長反而是很少聽到真話，所以在政壇很慘，失去「辨識謊話能力」、常常敵我不分，讓他很不習慣。

柯文哲以深澳電廠、福島核災食品要不要開放進口為例，這些議題涉及專業，應該要專業解決，深澳電廠蓋不蓋應該從實際用電量來評估，而不是空口說白話，中央應該拿出數據來討論，而不是讓各界毫無依據、各自表述，這是在「講幹話」，他還說，「講幹話的時代令人受不了！」

(中國時報)