北辰路開通 朝天宮塞車有解

朝天宮每年吸引6、700萬人次，香盛期經常交通打結，中央與地方斥資1億元開通北辰路，解決朝天宮塞車問題。通車儀式由縣長李進勇、北港鎮長張勝智等人共同主持。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

到北港鎮朝天宮進香不再塞車！朝天宮每年吸引6、700萬人次觀光遊客，香盛期經常交通大打結，中央與地方斥資1億餘元，進行北辰路開通工程，19日通車後打通鎮內南北向交通動脈，大幅紓解前往市區的壅塞車潮。

北辰路通車儀式由縣長李進勇、北港鎮長張勝智等人共同主持，工程總全長365公尺，總經費約1億2500萬，在去年7月動工，經過9個月施工，19日正式啟用，將北辰路向北延伸至新德路。

李進勇表示，內政部營建署將北辰路開闢工程納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，北港鎮公所則協助辦理用地取得，中央與地方攜手合作，完工後將有效疏解北港鎮東北區域的車流，提高北港的觀光量能。

李進勇說，有關北港生活圈道路開闢部分，除了北辰路開闢工程，縣府也積極推動北港外環道路的新闢，目前總工程經費核定約5億元，公所也開始辦理用地取得手續。

另外，縣府也將縣道164線拓寬工程視為生活圈道路優先推動項目，正進行工程規畫設計。至於縣府高度重視的台78甲線，目前已完成可行性評估，後續將以「媽祖朝聖大道」為定位，積極向中央爭取興建經費。

張勝智表示，北港鎮朝天宮香火鼎盛，每年吸引6、700萬人次觀光遊客，經常交通阻塞，北辰路完工後增加南北向交通動脈，日後配合外環道等周邊幹道的完成，便能徹底解決塞車問題。

(中國時報)

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