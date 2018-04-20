日據時期台南鶯料理 下周重現

台南市首棟紀念性建築「原鶯料理」。（台南市文化局提供）

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中國時報
／台南報導

台南市首棟紀念性建築「原鶯料理」，日據時期曾有「夢幻料亭」美名，建築歷經風災全倒，經整修後，2013年底重新對外開放，2015年指定為紀念性建築，文化局招標委託「阿霞飯店」經營，以「鷲嶺食肆」品牌問世，27日正式營運，重現鶯料理昔日夢幻料亭風華。

原鶯料理是台南第1棟紀念性建築，是台南少數僅存日據時期高級料理亭殘跡，由日人天野久吉創辦，因鄰近台南州廳、議會、警察署 、公會堂等重要官署和公共建築，當時台南政商名流的交際場所，昭和年間被稱為「台南地下決策中心」。1923年裕仁皇太子來台南巡視時，當時即指名鶯料理負責供應餐食。

原鶯料理鄰近原台南測候所及天壇，一度被列為市定古蹟，2008年鳳凰颱風來襲期間完全崩塌，現存殘構建築經文史團體爭取保留，獲指定為紀念性建築，修復後對外開放。為求活化空間，市府文化局委外由台南最具代表性台菜餐廳「阿霞飯店」接手。

阿霞團隊歷經2年時間，將原鶯料理已消失的「表棟」重建成為新生的「鷲嶺食肆」，1樓販售輕食飲品、2樓則將做為藝文展覽空間。

文化局指出，除了原鶯料理重現風華，「鹽埕出張所」近期也興建修復完成並委外營運，5月中旬將正式營運，台南委外活化再利用再添2處新景點。

市定古蹟原台灣總督府專賣局台南支局即今習稱的「鹽埕出張所」，2003年指定為市定古蹟、2017年修復完成後委託在地深耕，將老針織廠房改造成精緻咖啡館的「漫漫弄咖啡店」經營，未來，將結合鹽埕當地巷弄與故事，期能為南區帶來新的觀光景點。

(中國時報)

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