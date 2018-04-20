門諾早療車服務 ４年跑７萬里

花蓮地形狹長，就醫資源分配不均，住在南區的民眾跑一趟市區醫院就是來回數小時的車程，也導致延誤治療的問題嚴重，門諾醫院行動早療團隊，靠著一台公務車跑遍花蓮偏鄉，4年來行駛近7萬里程數，服務超過上千人次，台北及美扶輪社19日捐助1部早療服務車及相關教具，讓資源可以更全面、深入。（門諾醫院提供）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮地形狹長，就醫資源分配不均，住在南區的民眾跑一趟市區醫院就是來回數小時的車程，也導致延誤治療的問題嚴重，門諾醫院行動早療團隊，靠著一台公務車跑遍花蓮偏鄉，4年來行駛近7萬里程數，服務超過上千人次，台北及美扶輪社19日捐助1部早療服務車及相關教具，讓資源可以更全面、深入。

「越早發現，越早治療，復原機會就越大！」門諾醫院復健科主任陳立蓉說，遲緩兒童的黃金治療期在0到6歲，早期療育的宣導重點在於發現和篩檢，花蓮區通報率僅有6％，低於鄰近限制台東16％、宜蘭10％，顯示花蓮還有更多發展遲緩兒沒有被發現。

門諾醫院2014年成立行動早療團隊，成員包括物理、語言、職能及藝術等不同專業治療師和臨床心理師，每周4天前進偏鄉，每次1小時的服務，至今服務1125人次，目前仍有14名個案接受服務。「透過早療，協助孩子回到正軌，再遠都值得。」行動早療團隊職能治療師邱牧恩說，過去醫院公務車容量小，療癒教具與設備載運不便，專屬早療車讓服務更便利，看著孩子從無法言語，逐漸進步到能與家人正常溝通，對團隊、孩子家屬都是莫大鼓舞。

台北及美扶輪社結合國內外七大扶輪社均贈價值上百萬的「行動早療車」及相關教具與設備，台北及美扶輪社創社社長張翠雲說，許多偏遠地區發展遲緩兒童，因經濟弱勢、交通不便，無法即時獲得早療資源，盼行動早療車的加入，讓孩童能在黃金治療期接受治療。

(中國時報)

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