桃議員突檢中壢火車站

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

中壢火車站為全台旅客數第三多的車站，卻被網路票選為全國最髒、最亂的火車站，桃園市議員詹江村、舒翠玲、陳美梅及梁為超服務處等人，19日邀集市府各局處前往會勘，針對廁所髒亂、交通車輛併排及計程車違規攬客、遊民聚集地下道等問題提出改善。

一群國民黨團議員們，跨區跑到中壢火車站會勘，起因於市議員王浩宇說火車站是立委的事，議員管不到火車站，詹則要去踢館。王浩宇回應說，中壢車站雖然是立委管轄，但這兩年他多次透過各種管道抨擊廁所髒亂的問題，甚至還到現場訪問民眾，引發各界討論，給台鐵不小壓力，最後願意進行改善。

詹江村說，中壢火車站權責雖然屬於台鐵局，但周遭的環境衛生、計程車違規拉客等，屬於地方政府各局處所管轄，民眾一提到中壢火車站，全都是又髒又亂的負面印象，成為桃園人的恥辱。

中壢火車站最為人詬病的是廁所髒亂，讓人完全不敢進去，中壢火車站長陳志碩表示，廁所環境改善工程於今年1月動工，預計將於7月完工，而目前在前站與後站共設置24座流動廁所，中壢站屬於運務處，流動廁所管理屬於台鐵工務段督導，會要求外包廠商加強清潔管理。

另外，一行人也會勘中壢火車站地下道，表示每到夜晚會有遊民聚集，可能有安上的隱憂，中壢警分局則說，每天將派由中壢派出所員警巡查，驅離地下道、騎樓內聚集之遊民，並通報清潔隊立即移除遺留物品。例假日則會加強車站周邊等外勞聚集處所聯合稽查，以防制外勞滋事。交通尖峰時刻警方則會有交整警力2名、義交2名協助交通疏導、勸阻、取締交通違規及計程車違規攬客。

(中國時報)

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