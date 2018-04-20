3年奪16命 鐵皮屋燒出防災問題

2018年04月20日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市近3年發生3起重大違章鐵皮屋火警，16人命喪火窟，市議員謝彰文指出，從2017年至今年2月止，桃園市全部有29家公司或工廠被列為消防安全檢查重大不合格場所，其中蘆竹有15家、占52％，以矽卡公司大火為例，各單位橫向聯繫不足，消防局長胡英達表示，目前普查2700多家業者，逃生避難設施除裝設外，外籍移工安全，請通譯人員教導外籍人員避難。

謝彰文、黃敬平等人指出，從3年多前新屋保齡球館大火，6名消防打火弟兄不幸罹難，到去年蘆竹矽卡工廠大火，奪走6條移工人命，最近桃園區違章鐵皮屋火警，釀成4死，總計3年多時間，桃園市發生3起重大違章鐵皮屋火警，16人喪命。

劉茂群議員指出，雖然拆除違建是市政府都發局建管處的職責，但作為第一線救災及負責消防安全檢查的消防局，對於違章建築管理，也應責無旁貸。

蘆竹矽卡火警燒出移工宿舍消防安全管理漏洞，議員指出，依消防法規定，移工宿舍依其使用面積、樓層設置及維護消防安全設備，依規也要辦理檢修申報及防火管理，林政賢等多位議員，促移工宿舍也要裝住警器，要求消防局也要重視外籍移工安全，請通譯人員教導外籍移工避難。

范綱祥議員指出，鐵皮屋大火常造成嚴重災情，今年4月5日桃園區福山街2層樓鐵皮民宅致4人不幸葬身火窟，卻不見印製79萬冊「市民防災手冊」提及鐵皮屋的危險性、防災逃生等資訊，他要求消防局盡速補正，以夾頁、改版等方式加強宣導。

消防局表示，普查工廠安全持續進行，逃生避難設備也有進行稽查，對於移工宿舍安全，也會加強管理。

(中國時報)