農舍免臨路臨側 陳金德打包票

宜蘭代理縣長陳金德19日強調，農舍興建辦法是縣務會議討論通過、經代理縣長簽字發布，完全合乎法令，如果有問題，「陳金德完全負責」。（本報資料照片）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭代理縣長陳金德19日在農民節模範農民表揚大會表示，他上任後推動農地、農舍修正政策，至今已核准50多件興建農舍申請案，讓農民不會像過去很難申請及核准，更不需要限定「臨路臨側」，他請大家放心，宜蘭縣的農舍興建辦法是縣務會議討論通過、經代理縣長陳金德簽字發布，完全合乎法令，如果有問題，「陳金德完全負責」。

縣務會議通過沒問題

即使代理縣長任期只到今年底，但陳金德仍大談他的農業政策及願景，他指出，工商業不斷地發展，農業相對也要跟著進步，農民不能還停留在過去「以農立國」、只知道拚命栽種的舊思維，而應該要改以「農業2.0」的新思維，提升品質、發展多元面向的方式才能提升收入。

陳金德說，宜蘭縣過去一直被稱為「農業大縣」，主要是全縣從事農業的人口相對較高，但實際生產量如果與中南部比較卻少了許多，主要是宜蘭的氣候問題，稻米只栽種1期，對供應全國糧食的比例上來說實在稱不上「農業大縣」，因此宜蘭的農民應該「選擇優勢、避開劣勢」，既然宜蘭農地的休耕期長、土地獲得充分休息，土壤的養分也比較好，所栽種的稻米品質自然會更好。

別擔心又變違章建築

陳金德也再度提到曾經引發高度爭議的農舍興建問題，他強調，大家不用擔心他這個代理縣長只做到年底12月，之後的縣長可能會重新更改政策，導致申請興建的農舍又變成了「違章建築」，如果真的發生了這種狀況，各農會及農民要到縣政府抗議時，參與抗議的隊伍中「要算上陳金德一份」。

(中國時報)

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