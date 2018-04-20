老屋變新樓 危老重建增2案

2018年04月20日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

去年上路的《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，打著所有權人100％同意，可拿最高40％容積獎勵，繼去年板橋文化段第一案核定後，新北市今年再添板橋江子翠段、新店寶強段2案，住戶180天內申請建照後即可動工，各興建地下4層地上14層與地下3層地上14層住宅，最快3年就能入住。

屋齡逾45年 結構損壞難修

都更處發展科長洪宜萍表示，板橋江子翠段案位於松柏街22巷，大多都是屋齡45年以上3到4層RC建築物，經結構評鑑無法達到最低要求，住戶多年整合，本想走簡易都更程序，但在危老條例40％獎勵比簡易都更20％多，最後住戶決定改走危老條例程序。

洪宜萍說，該地段鄰近捷運江子翠站，預計將建造棟地下4層地上14層共計182戶的電梯集合住宅，2月核定重建計畫後，預定4月申請建造、執照，最快3年內就可入住。

第三案新店寶強段是新店區早期第一批公寓，屋齡高達50年以上，房屋現況窳陋，甚至因頂樓樹根向下蔓延，造成房子裡頭長出樹的奇觀，因而建築物結構損壞無法修護不適居住。

住戶全同意 40％容積獎勵

洪宜萍說，新店案10幾年前就已在討論都更，但因住戶意見整合不易，近期終於達成共識，本來要走普通都更程序，但因住戶達100％同意，為加快重建新家腳步，決定走危老條例程序，將興建地下3層地上14層67戶電梯住宅。

洪宜萍說，目前另有8案申請重建計畫書送達都更處，他們會加速程序進行，讓住戶及早確認容積額度啟動重建。

都更處長張溫德說，市府今年3月21日也發布實施「新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例」，再提供有結構安全疑慮建築物重建或結構補強的選擇新途徑，目前正加速稅捐、租金補貼等要點發布流程中，提供不同需求民眾不同選擇。

(中國時報)