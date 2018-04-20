清大原民生資源中心啟用

2018年04月20日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

「原住民需要有證明自己的機會！」清大排灣族學生楊海淵感慨說，原住民普遍受限生活環境，能升大學的不多、輟學率高，其實每個族群都有其特色，需要舞台展現自我，大學能設專門中心輔導，對原住民意義深遠。

涵蓋12族 呈現多元文化

清華大學前年底與新竹教育大學合併後，2校校園原住民超過百人，這學年更達154人，涵蓋12族，清大在教育部補助下於南大校區成立「原住民族學生資源中心」，將結合教育和生活資源，舉辦原住民系列講座和活動。

原住民族學生資源中心19日在清大副校長林聖芬、學務長兼任原資中心主任謝小芩、教育部綜合規畫司副司長王明源共同揭牌啟用，清大排灣族、阿美族、泰雅族學生特地穿上傳統服飾出席，呈現校園多元文化。

學長課輔 不定期辦聚會

謝小芩表示，清華原資中心的重要功能為提供原民生課業、生活、就業的全方位輔導，包括小班制的課業輔導；在令比較多學生困擾的英文部分，也可提供一對一或一對多課程。

林聖芬說，原資中心邀請成績優異且熱心服務的原民學長姐來中心擔任助理及課輔員，輔導陪伴新生，並不定期舉辦聚會，分享交流校園生活，凝聚原住民學生的向心力。

另方面，校方也鼓勵原民同學參與新竹泰雅青少年課後翻轉學習輔導計畫，去偏鄉為部落的中小學生課業輔導。

(中國時報)