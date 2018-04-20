中東海棗 化身花博迎賓大道

中東海棗挺拔矗立在馬場路成花博迎賓大道，建設局長黃玉霖（右五）等參與捐贈儀式。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

后里祕密花園又一處！世界花博將進入倒數階段，農民胡志昌捐贈55棵中東海棗成樹，挺拔的矗立在馬場路成迎賓大道，一字排開別有一番味道，也為年底花博增添一大亮點；中東海棗粗獷的力與美，勢必成為新興的打卡點。

綠廊道 位於馬場園區入口

捐贈儀式19日在后里登場，建設局長黃玉霖、市議員陳本添、翁美春等人參與儀式。黃玉霖表示，這是台中第一個中東海棗迎賓綠廊道，位置就在馬場園區的入口，感謝許多廠商及企業的參與，才能在短短時間內，營造出美麗園區。

55棵中東海棗矗立在馬場路一側，一字排開顯得十分壯觀！捐贈人胡志昌說，因市府花博團隊要求景觀植栽廠商擴大在地採購，讓花農有更多參與花博的機會；本身是受益者，希望透過捐贈來回饋市府。

胡志昌說，中東海棗10多前在台灣曾風靡一陣子，後來因主力轉至外銷而降溫，它不同於大王椰子樹，不會有砸傷人的問題；它的樹葉老化會下垂產生交錯感，在粗曠枝幹印襯下，更能展現中東海棗的力與美。

有氣勢 營造力與美震撼

建設局指出，期盼透過中東海棗碩壯型態，營造花博迎賓大道的視覺震撼，並與「花艷館」綠地空間約500株以上喬木的森林意象相互輝映；展現花博「不破壞、只優化」理念，並為居民帶來一處綠意盎然的公共空間。

胡志昌於20多年前租借外埔台糖用地參與植樹，種植面積達2公頃，共定植中東海棗實生苗約1000多棵，歷經20年培育，已由30公分高度幼苗，成長至裸幹逾5公尺成樹；此次捐贈55棵中東海棗成樹，大約價值150萬元。

(中國時報)

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