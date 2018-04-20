疑食物中毒 210名嘉商生就醫

嘉商疑似爆發集體食物中毒，衛生局會同疾管署人員到團膳廠商採集食物留樣（左圖），學生則是總動員打掃、消毒教室，連桌椅各角落都拭擦（右圖）。（廖素慧翻攝、攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義高商爆發疑似學生集體食物中毒，19日至少275名學生請假未到校，衛生局則接獲多家醫院通報共210人就醫，至少有2名女學生住院治療，衛生局採集食物、嘔吐物、糞便、飲用水等檢體送驗，初步調查，不排除因交叉汙染致食物感染細菌，通令負責團膳廠商全面暫停供餐至下周一。

檢體送驗 1周後出爐

嘉商表示，18日午餐後，12時30分許陸續有學生嘔吐、拉肚子，學校安排在保健室休息、陪同就醫或通知家長帶回就醫，身體不適學生人數持續增加，至19日上午已有275名學生請假，下午也有零星學生請假，但請假原因不一定是食物中毒。

嘉商表示，負責團膳的這家廠商到醫院、學校表達慰問，並表示將致贈慰問金，且靜候調查結果，校方由班導或教官打電話關心學生，讓學生戴口罩，教導孩子勤洗手，全面清掃消毒教室、廁所及員生社。

嘉義市衛生局統計，18日下午至19日接獲嘉基、聖馬爾定、嘉榮、部嘉、大林慈濟、陽明等醫院通報嘉商學生就醫共210人，其中，嘉基醫院最多達128人。

2名女學生 住院治療

嘉基醫院表示，學生主訴噁心、頭暈、胸悶、嘔吐、拉肚子等情形，大部分學生急救後陸續離院，僅有2名李姓、黃姓女學生因身體虛弱、白血球指數高、疑似感染性腸炎仍住院治療。

市衛生局會同中央疾管署、食管局勘察團膳廠商製餐現場，以及廠商與校方的食物留樣、水樣送驗，18日午餐有白飯、炸雞腿、蕃茄炒蛋、肉絲滷豆輪、杏鮑菇、油豆腐、白菜、排骨玉米湯等菜餚及湯食餘檢體、嘔吐物檢體送檢驗，檢驗結果最快約1周後才出爐。

衛生局食管科及疾管科指出，初步調查食材、製程、運送過程、學校供餐流程等環節，部分學生反映吃了雞腿、番茄炒蛋後「怪怪的」，不排除是交叉汙染致食物感染細菌，較常見的是金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌，但確切肇因仍待檢體化驗結果出爐後釐清。

(中國時報)

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