千年牛樟剖肚 生態浩劫教材

老牛樟遭開腸剖肚，是對人類貪婪的血淚指控，也是最佳的環境教育場域。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

緊鄰利嘉林道的一棵近千年牛樟樹，被山老鼠「開腸剖肚（俗稱開天窗）」後仍屹立在山林中，成為對人類貪婪的血淚指控。利嘉社區發展協會前理事長吳賢一表示，老牛樟距離林道近，開腸剖肚的老樹畫面驚悚，是環境教育的最佳活教材。

日前位在利嘉林道出口處的太平國小舉辦環境議題輔導員參訪活動，邀請輔導員上山實地走訪牛樟樹，老牛樟樹前後遭開窗，從背後可以看到前面的風景，讓許多輔導員直呼「非常震撼！」

山老鼠作案鐵證

太平國小校長林克銘表示，實地走訪才知道山老鼠對於環境的破壞有多大，老牛樟也是活生生的環境教材，當地也常聽聞山老鼠作案遭逮的事件，未來的校本課程還會安排學生上山，了解山林的故事、山老鼠的危害。

巡守隊定期巡護

吳賢一表示，為了守護老牛樟，巡守隊在樹上設立巡守箱，每5周不定期、不定時，不分日夜上山簽到，並帶領社區、參訪民眾前往參觀，「越多人上山，老牛樟越安全！」他說，許多新任法官、檢察官、警局首長等，到台東要了解森林法案件的辦案、山老鼠對環境的危害，都會由林務局轉介至利嘉山區，實地走訪參觀老牛樟，對於山老鼠的危害會有更深刻的體會。

山老鼠從樹幹底部開窗，是為了查看樹幹內部是否有長牛樟菇，由於老牛樟距離林道僅約半小時路程，且樹型巨大，是很適合森林環境教育的教學場域。

台東林管處指出，老牛樟胸徑約20公尺，需要10人才能環抱，樹高約40公尺，對於社區積極管理也樂觀看待。

(中國時報)

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