轉動風車 向日葵吹進校園

2018年04月20日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

玉光國小近期校園景觀大風吹，在耐震補強工程完成後，不僅大樓牆上吹進蒙德里安藝術磁磚，破舊的水泥圍牆也吹進一整排的向日葵，當中有「兩朵向日葵」還會隨風轉動，頓時為寧靜的操場增添不少活力，但很難想像，它們曾是被遺忘在倉庫的舊物。

玉光國小校長廖淑珍指出，這兩朵向日葵風車，真的不知道隱身在倉庫中多久了，自去年上任後都沒聽人提起過，直到學校4個月前施作耐震補強工程時，經由承攬建商幫忙清倉庫，才發現它們的蹤影。

廖淑珍說，當時工地師傅除發現風車、把它清洗曬乾外，還順便將操場邊的水泥圍牆也塗上調製過的藍色油漆，當天天氣好，站在遠處看真的是「與天同色」，說有多美就有多美，而佇立在旁的向日葵風車正好隨風轉動，眼前風景美得似幅畫。

她說，她被那個畫面感動了，也很感謝工地師傅當大忙，因為斑駁的水泥牆一直是她的困擾，學界積極推廣美感教育，但若校園不美、甚至毫無美感可言，那美感教育該從何談起。為此，廖淑珍如獲至寶，事後還請社團老師幫忙將整片牆畫上與風車一樣大的向日葵，永遠徜徉在風中。

「這兩朵向日葵風車，無疑是最寶貴的一堂課。」她強調，美不一定由錢堆砌而來，當小朋友得知兩朵向日葵背後的故事，他們懂得美是出自一種儉、一種善。

(中國時報)