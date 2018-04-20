樂來樂愛花蓮 周末音樂饗宴

2018年04月20日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮市區因0206大地震遭受重創，正逐步從災後重新站起，花蓮市公所22日晚間將舉辦「樂來樂愛花蓮」感恩音樂會，邀請花蓮與彰化爵士樂團聯手帶來音樂饗宴，希望為地震後低迷的觀光注入力量，用音樂向外地說明花蓮依然美麗，歡迎遊客來花蓮一遊。

花蓮市公所與花蓮管樂發展協會19日在市公所前廣場舉行宣傳造勢，在地表演團體花喜臨門爵士樂團以經典名曲「Qando，Qando，Qando」為活動暖身，耳熟能詳的啤酒廣告曲，搭配輕快樂符讓人身體不自覺搖擺起來，現場民眾馬上沉浸在爵士樂的浪漫情懷中。

花蓮市長魏嘉賢說，花蓮縣管樂發展協會原訂春節期間舉辦音樂會，因為遭逢大地震而延期，感謝花管協會在震後舉辦這樣撫慰人心的音樂盛會，邀請彰化「爵響樂團」與花蓮「花喜臨門」樂團交流演出，讓大家能重拾希望，迎接新的開始。

音樂會除感謝震災過程中各界伸援，也透過音樂呈現花蓮人的樂觀、熱情，告訴全國好朋友們，花蓮依舊美麗如昔，歡迎大家趁著假日來花蓮走走，這裡有壯闊的山海以及充滿人文氣息的特色小旅行，絕對能滿足不同需求的遊客。

魏嘉賢表示，「樂來樂愛來花蓮」音樂交流饗宴，將在22日晚間7時於花蓮遠百前和平廣場舉行，帶來2個小時不冷場的經典爵士夜音樂演出，邀請鄉親朋友共襄盛舉，市公所日後也會在周末假日舉辦更多藝文活動，展現花蓮的城市魅力。

(中國時報)