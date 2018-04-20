鐵道微旅行 集章抽東京住宿券

2018年04月20日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市觀光旅遊局推出「新北市鐵道微旅行集章活動」，今年與日本西武鐵道及台鐵三方合作，只要21日至30日，集滿兩個指定車站專屬戳印，即可抽「東京王子住宿×西武鐵道車票」大獎，另有新銳設計師田修銓設計的鐵道旅遊袋、集章頁及專屬戳印。

觀旅局表示，本次鐵道旅行以沿線人氣景點巡禮為概念，讓參與者可便利前往，例如淡蘭古道（雙溪公園）、福隆沙雕展、小武嶺不厭亭、雙溪渡船頭、三貂角燈塔、舊草嶺隧道、福連國小彩虹階梯等，紀念戳章則設置在福隆車站、貢寮車站及雙溪車站。

參加民眾只要下載活動集章頁，收集前述3個車站其中的2個戳印，貼郵票寄至大會指定收件地址新北市板橋區大同街2號11樓，並使用活動指定app拍照上傳一張個人旅行照，並在個人FB公開分享並hashtag「#2018新北市鐵道微旅行集章活動」，即可參加抽獎。

觀旅局說，本次獎項有50份鐵道旅行獎，內容包含限量鐵道膠帶、西武加油棒、鐵道小徽章及旅行祈福卡，還有西武鐵道獎1份，是由日本西武鐵道株式會社提供1套東京沿線車站的王子大飯店免費住宿券3晚，再加上PASS券車票套組，獲獎者只需要自行購買機票，就可以攜伴享受一趟由西武鐵道幫您規畫的日本鐵道之旅。

(中國時報)