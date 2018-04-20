一路違規跑給警察追 吞12罰單

2018年04月20日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市一位沈姓民眾日前因騎車未戴安全帽又闖紅燈，在忠義路與五妃街口遭警方攔查，他卻驅車連闖9個紅燈，跑給警察追，警方追了2分鐘後，決定回所依據祕錄器資料，開出12張紅單，罰款1萬7300元，沈男收到紅單，火大提申訴並找議員關說，全案網路曝光後，網友一面倒罵翻沈男。

「台灣最扯的紅單，短短不到2分鐘，就連續開出11張紅單（其實是12張），連議員服務處也說真的太誇張了，可以叫政府頒發獎狀給這個警員了！」一名網友日前在臉書公開一疊紅單照片，調侃警方開12張紅單搶錢。

開出連續12張罰單的是台南市警6分局金華派出所黃姓警員，服務年資3年，他當時在忠義路與五妃街口看見沈男騎車未戴安全帽又闖紅燈，才會想攔查，對方竟驅車逃離，他懷疑對方身分，一路緊追。

兩人在馬路上競逐，經過2分鐘後，黃姓警員見沈男不顧路人安危，在車陣隨意亂竄，實在危險，放棄追逐，一路違規的沈男才消失在福吉路口。但過程與車牌影像早遭黃警以祕錄器錄下。回所根據影像開出12張罰單。

金華派出所所長邱啟彰表示，沈男被開的12張紅單中，有9張是闖紅燈加未戴安全帽，2張未兩段式左轉，1張不服取締逕行逃逸，罰款總金額為1萬7300元。

警方根據道安條例第7條之二得逕行舉發，認定一個路口一個時間點屬一次事件，可連續開罰。但有資深刑警人員持不同看法，沈男連續闖紅燈行為，起因於警員追逐，屬自然反應，若當事人申訴，未來在地方法院攻防恐有爭議。

(中國時報)