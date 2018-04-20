震南案環評過關

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中國時報
／高雄報導

最高行政法院今年2月撤銷震南鐵線原環評結論，環團視為一大勝利，但環保局19日再開環評會議，環團質疑市府快速通關、護航業者，號召百位居民抗議，然而經3個多小時討論，環評大會仍決議通過，環團氣得痛批「有夠扯！」

高市環保局強調，依據法院判決內容「應由高雄市政府所屬環評委員會重為審查」，因此本案無須進行初審小組會議，直接召開環評委員會重審的作法符合法院判決意旨，且會議資訊公布及審查方式，完全依照環評法規定，沒有任何瑕疵。

地球公民基金會、環境法律人協會與在地居民自救會得知震南案重開環評大會，開會前衝到環保局樓下抗議，路竹新園農場促進協會會長蔡春紀說，環評結論已撤銷，應重開說明會，詳述新的廢水處理措施，讓居民安心。

環境法律人協會副祕書長陳品安指出，震南新的環說書將廢水回收率調高成百分之百，令人難以相信，更該經二階環評嚴謹審查；地球公民基金會主任蔡卉荀則說，環保局12日剛將新環說書放上網，19日就開會審查，絕非嚴格把關該有的態度。

然而環評大會依舊召開，環團抗議程序瑕疵，但大會主席、環保局長蔡孟裕裁示這是舊案，該有的程序已完成，仍繼續開會，討論後無條件通過環評審查；環團怒批對市府霸道護航完全無法接受，會再向環保署提出訴願。

(中國時報)

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