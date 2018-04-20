娃娃機扭蛋機 暗藏情色賭博

2018年04月20日 04:11 中國時報 張立勳 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

近來風行夾娃娃機和扭蛋機遍布大街小巷，有議員發現機台裡的商品暗藏情色、18禁的成人用品、化妝品及食品，更誇張的是，有機台被業者改造後還涉及賭博，質疑市府抓不勝抓甚至管不了；北市產發局長林崇傑回應，將在2周內匯整各單位討論出管理辦法。

議員洪健益19日在財建部門質詢指出，夾娃娃機和扭蛋機衍生很多亂象，有民眾在饒河夜市、士林夜市和臨江夜市發現扭蛋機暗藏18禁商品，他質疑市府沒有善盡查緝責任，讓孩童輕易取得成人情趣用品，社會局和教育局卻無具體作為。

此外，洪健益前2天在西門町觀光聖地也發現夾娃娃機有裸露公仔、電動按摩棒、性器官玩具，甚至還有機台加裝彈力繩變造或擺放點數讓消費者夾取換獎品，獎品則包括上千、近萬元的電器，恐怕都涉嫌違反電子遊戲場業管理條例。

洪建益說，他還看見有夾娃娃機內有彩妝品、時下很夯的透明奶茶、標示不清的泰國烤海苔，也可能違反食安法和化妝品管理法。他要求市府舉行跨局處會議，訂定相關法規管理。

對此，北市商業處長蔡宗雄說，北市現有345間夾娃娃機店家，共7608個機台，今年已聯合稽查13店家次，若有機台涉及違法，商業處會做第一線窗口，受理檢舉與主動查緝，再依違規樣態通知各單位前往開罰、取締；林崇傑則允諾，2周內邀集各主管單位，討論出完善的管理機制。

另外，議員徐世勳也提到，現有不少類似自動販賣機的機台，就設置在校園旁30公尺，裡頭卻販售18禁情趣用品，讓家長不滿質疑，商業處當初為何同意業者設置？

蔡宗雄說，一般商店本就能設置自動販賣機，不需經過特許，不過販賣的東西要受兒少法規範，如內容違反規定，將限期改善、開罰，後續會偕同社會局、教育局討論。

(中國時報)