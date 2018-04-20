新北陽光工廠 年增逾200萬度

橙億企業位於汐止區占地1412坪的廠房日前接受新北市府補助，設置容量626.58峰瓩的太陽光電屋頂，成為大台北地區最大陽光工廠，新北市副市長葉惠青19日率領市府團隊前往參訪，除肯定業者配合市府政策，也期許將成功經驗推廣。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

全國推行綠能發電，新北市去年起輔導工業廠房屋頂裝設太陽能光電面板，1年來共有17家工廠變身「陽光工廠」，設置量達2175.635峰瓩，年發電量206.7萬度，相當於390戶家庭年用電量，經發局表示，太陽光電容量較前一年度大幅成長近3倍，正盤點新北設立10年以下的6959家工廠，逐一到府詢問設置意願。

橙億企業位於汐止區占地1412坪的廠房日前接受新北市府補助，設置容量626.58峰瓩的太陽光電屋頂，成為大台北地區最大陽光工廠，新北市副市長葉惠青19日率領市府團隊前往參訪，除肯定業者配合市府政策，也期許將成功經驗推廣。

經發局表示，橙億企業在汐止區建置1412坪廠房提供中小企業租賃，其中一家承租業者「東研信超」因是提供檢測服務的公司，為取得準確檢測數據，必須於無噪音環境下進行，卻因時常被落雨聲困擾，遂向房東建議於屋頂設置太陽光電板，取得支持。

經發局坦言，北部先天日照較南部差，日照條件更差的汐止區更鮮少有太陽光電廠商願意承租施作，市府媒合中租控股及群策能源科技參與此案施作開發。

未來將針對新北市設立10年以下的6959家工廠提供到府諮詢，持續提供補助，每峰瓩補助1萬6000至2萬元，最高達100萬元。

(中國時報)

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