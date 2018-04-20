心型竹筍飯媲美蛋糕 好吃又好看

母親節千篇一律吃大餐、蛋糕，台南新化大坑休閒農場今年別出心裁，將古法柴燒竹筍飯加入金箔製成愛心形狀「金箔黑金米竹筍飯」。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

母親節千篇一律吃大餐、蛋糕，台南新化大坑休閒農場今年別出心裁，將古法柴燒竹筍飯加入金箔製成愛心形狀「金箔黑金米竹筍飯」，宛如黑森林蛋糕，且以古早味竹筍飯取代蛋糕，讓媽媽直呼驚喜，推廣在地竹筍兼訴求呷健康。

「女兒的心意無價！」大坑休閒農場主人蔡澄文、陳玉女育有3名千金，在農場業界小有名氣，各有所長，這一款美味「金箔黑金米竹筍飯」是女兒們特地為媽媽設計獨一無二的金箔創意鹹蛋糕，藉此向媽媽傳遞感謝。

農場主人蔡澄文說，今年春筍產季延後，比起往年，目前產量非常少，但為了成就這款佳餚，仍會每天採收最新鮮食材，他笑說，沒想到古早味竹筍飯也能變時尚。陳玉女說，成品出爐，她一看就覺得感動，「好吃又好看，相信媽媽們嘗到也會跟我一樣感動！」

每年母親節前夕都正值竹筍、鳳梨產季，經理蔡佳玲說，往年不例外推出鳳梨、竹筍佳餚，應景吃當季食材固然好，但缺乏新意，於是絞盡腦汁，終於想到把農場歷久不衰的竹筍飯變黑森林蛋糕，從國外購入食用金箔加上營養價值更高的黑米取代白米，非常吸睛。

主廚蔡佳儒說，「金箔黑金米竹筍飯」有別於傳統竹筍飯製程，工法繁複，竹筍跟米飯必須分3層鋪好，最後再塑型，第一層跟最下層皆為竹筍飯，中間一層則鋪滿竹筍，且竹筍皆為阿公、阿嬤親手栽種，產地直接端上餐桌。

(中國時報)

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