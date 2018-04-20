紅豆餅髒髒包 小資女青睞

陳嘉明與妻子經營的紅豆餅攤，希望產品都能讓孩子吃得安心。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

吃了手髒、臉髒、嘴巴髒的髒髒包，一路從韓國紅到台灣，近來大街小巷掀起一股髒髒包熱潮，屏東市紅豆餅業者陳嘉明也嗅到商機，利用巧克力與可可粉製成「小而美」的髒髒紅豆餅，隨即抓住消費者目光，一天就能狂銷近50顆。

比起一般市售髒髒包小上一號，每顆要價25元的髒髒紅豆餅意外受到小資女孩青睞，29歲老闆陳嘉明笑說，這樣的大小剛好適合女生，內餡還加入粉圓，特殊口感每日限量出售，常有晚到客人只能望餅興嘆。

曾經做過房仲、也投入餐飲行業，陳嘉明因為孩子愛吃紅豆餅，1年多前毅然決然轉換跑道當起老闆，他說，當初就是為了讓孩子吃得健康，才會去創業，所有用的食材都很講究，有萬丹紅豆、屏東在地的陳家蜂蜜，連避免粉圓添加焦糖色素，都乾脆自己熬煮。

創業初期真的被「堅持」害慘，陳嘉明說，因妻子讀的是餐飲，學校都教適時融入添加物無傷大雅，但總覺得有違初衷，所以不斷研究成分、比例，一開始光粉漿就不知道倒掉幾桶，每天也要吃數十顆紅豆餅試驗。

如今回頭看堅持是對的，紅豆餅攤位每日下午1點半營業，就開始有預約人潮上門，甚至有媽媽帶著孩子來買，自己當場吃了3、4顆，才發現孩子在旁已口水直流，他笑說，這些日常風景都是對我們最好的鼓勵。

(中國時報)

心型竹筍飯媲美蛋糕 好吃又好看 李昂進駐 介紹宜蘭米其林美食、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。