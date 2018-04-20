李昂進駐 介紹宜蘭米其林美食、景點

2018年04月20日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

由宜蘭縣政府文化局舉辦的「2018年村落文學發展計畫」19日正式啟動，今年邀請知名作家李昂及在地作家吳敏顯擔任駐縣作家，藉由他們獨特的觀察及筆觸，對蘭陽平原做詳盡且深入地描述，再以生動的文字內容，讓更多人認識宜蘭的文化內涵。

縣府文化局長李志勇表示，「村落文學發展計畫」今年邁入第4年，主要目的在闡揚宜蘭人文特色，將文學觀察、體驗、書寫、講座與社區發展結合而一，透過文字力量將豐饒的蘭陽風情集結成冊，過去4年已累計出版8本相關著作，期盼能吸收既有的文化內涵，包納境內的多元文化交流，蘊涵更多原鄉創作能量，並借重外來之筆重新形塑宜蘭文學樣貌。

今年受邀擔任駐縣作家的李昂說，她將以「蘭陽米其林」為名，以她40年旅遊世界各地、「吃過近200顆星星」的豐富經歷，來介紹宜蘭的美食、住宿及旅遊美景，讓宜蘭不要只是被當成「美麗的鄉下」，而是賦予宜蘭具備頂級觀光旅遊應有的地位。

另1位受邀駐縣作家則是曾在媒體界任職多年的在地作家吳敏顯，他將以「老宜蘭的臉孔」為主題，鎖定「人物」為內容，逐一介紹21位宜蘭人的故事，這21人並不是眾所皆知的從政人物，而是一些老工匠、產業達人或者是有特殊故事性的小人物，這些人的共通點就是「很古意、個性內斂」，也正是外縣市對「宜蘭人」的普遍印象。

配合活動起跑，文化局也分別在宜蘭市及冬山鄉等地舉辦3場講座，有興趣的民眾可至宜蘭文化局官網查詢及報名，名額有限，歡迎大家一同共襄盛舉，宜蘭縣政府文化局官網http://www.ilccb.gov.tw。

(中國時報)