陳菊傳任蘇總幹事 侯稱先做好自己

友善列印
中國時報
／新北報導

外傳陳菊將出任民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選總幹事，國民黨新北市長參選人侯友宜19日表示，壓力是來自於自己工作有沒有做好，不是來自對方，他還是每天務實向市民報告政見，為市民擘畫新北市未來願景，比較重要。蘇貞昌則說，提名後再向大家報告。

侯友宜昨天上午陪同國民黨板橋區市議員參選人葉元之到傳統市場拜票，對於民進黨新市長選舉團隊可能與中央執政團隊合而為一，侯友宜表示，對手要找什麼樣的人做什麼樣的職位，原則上是「非常非常尊重、非常非常歡迎。」

侯友宜說，我們把自己的事情做好，讓我們自己選舉的步驟能按照市民需求，把政見不斷推出來比較實在。

至於陳菊是否有行政不中立的疑慮，侯友宜表示，到底誰要來當對方的競選主任，目前只是傳言，現階段他還是把握當下，把事情做好，一切等對方人選確定後再說。

蘇貞昌昨天下午面對詢問是否會由陳菊出任他的競選總部主委，他說，要等黨中央通過提名程序後，由誰來擔任什麼樣的位置最好，會再跟大家報告。

蘇貞昌語帶諷刺說，在白色恐怖國民黨高壓統治的年代，敢出來為自由、為民主拚命，要有相當的勇氣，「如果能期待侯友宜在當年有這樣的勇氣，那是過高的期待。」

對此，侯友宜辦公室回應，年底選舉是要選出未來的新北市長，選出未來新北市的發展方向，蘇院長應該往前看，應該好好提出未來具體政策讓選民抉擇，才是正道，不要動不動拿過去的事說嘴。

(中國時報)

李昂進駐 介紹宜蘭米其林美食、… 補教狼師再現？網路論壇又現「房…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。