陳菊傳任蘇總幹事 侯稱先做好自己

2018年04月20日 04:11 中國時報 王揚傑 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

外傳陳菊將出任民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選總幹事，國民黨新北市長參選人侯友宜19日表示，壓力是來自於自己工作有沒有做好，不是來自對方，他還是每天務實向市民報告政見，為市民擘畫新北市未來願景，比較重要。蘇貞昌則說，提名後再向大家報告。

侯友宜昨天上午陪同國民黨板橋區市議員參選人葉元之到傳統市場拜票，對於民進黨新市長選舉團隊可能與中央執政團隊合而為一，侯友宜表示，對手要找什麼樣的人做什麼樣的職位，原則上是「非常非常尊重、非常非常歡迎。」

侯友宜說，我們把自己的事情做好，讓我們自己選舉的步驟能按照市民需求，把政見不斷推出來比較實在。

至於陳菊是否有行政不中立的疑慮，侯友宜表示，到底誰要來當對方的競選主任，目前只是傳言，現階段他還是把握當下，把事情做好，一切等對方人選確定後再說。

蘇貞昌昨天下午面對詢問是否會由陳菊出任他的競選總部主委，他說，要等黨中央通過提名程序後，由誰來擔任什麼樣的位置最好，會再跟大家報告。

蘇貞昌語帶諷刺說，在白色恐怖國民黨高壓統治的年代，敢出來為自由、為民主拚命，要有相當的勇氣，「如果能期待侯友宜在當年有這樣的勇氣，那是過高的期待。」

對此，侯友宜辦公室回應，年底選舉是要選出未來的新北市長，選出未來新北市的發展方向，蘇院長應該往前看，應該好好提出未來具體政策讓選民抉擇，才是正道，不要動不動拿過去的事說嘴。

(中國時報)