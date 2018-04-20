遭棄河床草叢 男嬰猛哭被發現

2018年04月20日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

是誰那麼狠心？花蓮新城鄉新生橋下河床驚傳棄嬰，一名種菜老婦前天傍晚巡田時聽到嬰兒哭聲，循聲在草叢找了半小時發現一名男嬰，身上還連著臍帶，趕忙報案送醫，院方直呼嬰兒命大，送醫時已呈現低溫症狀，再晚2個小時發現，恐怕小生命不保。

發現男嬰的李姓農婦說，18日傍晚5時許在新城鄉須美基溪與新生橋附近的農地巡田澆水，隱約聽到附近草叢傳來嬰兒哇哇大哭，因當地人煙罕至，起初以為橋上的聲音，但哭聲不斷傳來，她和丈夫沿著草叢搜尋，在一個背包裡赫見一名嬰兒。

花蓮慈濟醫院指出，嬰兒為體重3440克、身長51公分的足周生產男嬰，送醫時身上沾有胎便、血，臍帶還沒剪斷，研判剛出生不久就遭人遺棄，經醫師緊急處理並進行相關生理評估檢查，嬰兒的呼吸、血糖狀況正常，給予抗生素治療後，並無生命危險。

小兒科醫師張寬頡指出，男嬰到院時體溫為34.4度，呈現低溫狀況，經過烤燈照射，已恢復正常，不需保溫箱與呼吸器支援，和一般新生兒照護無異，他也慶幸發現的早，如果再晚幾個小時，男嬰可能就會因挨餓受凍，造成失溫休克。

警方指出，男嬰被丟棄在偏遠地區草叢，還好沒有被野狗叼走，因棄嬰行為已經涉及遺棄罪，嘉里派出所目前從嬰兒身上發現的藍色裹布、黑色背包等相關證物著手，並擴大調閱鄰近地區相關監視器，循線搜尋可疑人物，要揪出狠心棄嬰的人。

(中國時報)